Calciomercato Inter | possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione delinvernale: una delle società più attive è sicuramente l', dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di essere puntellata e quindi non di veri e propri stravolgimenti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'occasione di mercato potrebbe essere un giocatore della, finito ai margini del progetto di Fonseca nonostante ne sia il capitano: Alessandro. Attualmente non è considerato titolare ed anche quando laha avuto l'emergenza a centrocampo, il tecnico portoghese gli ha preferito addirittura il difensore Mancini, schierato ...

Mediagol : #Video Belen Rodriguez, lo shooting super sexy dell'ex di Borriello: gli scatti in bikini e fisico da urlo della sh… - calciomercatoit : RT @interliveit: #Inter - ESCLUSIVO: Anche #Guardiola vuole #LautaroMartinez: via allo scambio - interliveit : #Inter - ESCLUSIVO: Anche #Guardiola vuole #LautaroMartinez: via allo scambio -