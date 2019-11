Sinistra e Chiesa unite per censurare il caso Bibbiano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Costanza Tosi Un nuovo convegno sui fatti discatena gli animi dei toscani. Il cardinale Giuseppe Betori e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, uniti nella battaglia per la censura Bambini abusati, schiacciati da pressioni psicologiche, plagiati da pensieri umani figli di ideologie esasperate. Dagli scandali del Forteto toscano ai Diavoli della bassa modenese, fino alla più recente inchiesta guidiziara sui bambini di. A distanza di vent’anni le une dalle altre, ripercorrendo queste storie si compongono gli orrori di 50 anni di violenze sui minori che hanno rovinato centinaia di vite e distrutto intere famiglie. Ma parlarne è quasi un reato. Dirlo è offensivo e legare vicende che hanno alla base un dato comune, nonché l’ideologia, per qualcuno è strumentalizzazione. Per i progressisti uomini dellala soluzione sarebbe tacere davanti a ...

gcdesa67 : RT @giuliomeotti: La chiesa di Claviere al confine con la Francia è stata vandalizzata perchè il parrocco ha fatto sgombrare l’occupazione… - SenecaFTW : RT @giuliomeotti: La chiesa di Claviere al confine con la Francia è stata vandalizzata perchè il parrocco ha fatto sgombrare l’occupazione… - V_Mannello : 'Folla'?? ..nella (presunta) #antifascista #Milano, con 1.500.000 abitanti, coinvolta tutta la peggior #sinistra… -