Maltempo | tornado a Santa Marinella | gravi danni al porto | le immagini FOTO e VIDEO

Maltempo - paura a Santa Marinella per un tornado sul porto : barche capovolte - gravi danni [FOTO] : Una tromba d’aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni. L'articolo Maltempo, paura a Santa Marinella per un ...

Maltempo - enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo su Italia e Balcani : nubifragi e forte vento - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Dopo una breve pausa, il maltempo torna pesantemente a colpire l’Italia e i Balcani ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 2 per l’Italia per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 2 per Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Un livello 1 circonda le aree sopra ...

Maltempo - forti sbalzi termici al Sud : spaventoso tornado nel Salento - immagini shock [FOTO e VIDEO] : forti temporali nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, hanno interessato il Salento. Oltre alle piogge (segnaliamo i 18,3mm a Melendugno), il Maltempo ha anche prodotto un grande tornado nei pressi di Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Il vortice ha avuto delle dimensioni impotenti e la polvere sollevata dal terreno gli ha conferito un colore scuro, che lo ha reso ancora più inquietante, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte Maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta sulla Sardegna : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di Allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia ...

Maltempo sferza Texas - tornado a Dallas : 9.48 Un tornado si è abbattuto sulla zona nord di Dallas, in Texas. Oltre 100mila le utenze rimaste senza elettricità. Molte le case e le macchine distrutte dalla violenza della tempesta. Strade bloccate dalla caduta di alberi. Per ora non si hanno notizie di vittime o feriti gravi. Caos all'Aeroporto Internazionale di Fort Worth, dove i voli sono stati bloccati.

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte Maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Maltempo Francia - tornado ad Arles : case scoperchiate - tanti feriti e danni gravissimi [FOTO] : La perturbazione che oggi sta interessando la Francia sudorientale e il Nord Italia ha prodotto un tornado a Pont-de-Crau, un quartiere di Arles, nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Il fenomeno si è verificato tra le 4:40 e le 5 di stamattina, provocando 5 feriti lievi, di cui uno ricoverato in ospedale, secondo i media locali. Il tornado ha causato numerosi e importanti danni, come alberi sradicati, tetti divelti, finestre in frantumi e ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo al Sud Italia : attenzione a forte vento e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire le regioni meridionali anche oggi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per il Sud Italia e Malta, principalmente per forti venti e tornado. L’Allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, martedì 8 ottobre. Il fronte freddo di una grande bassa pressione vicino all’Islanda si muove sulle Isole Britanniche verso ...

Maltempo - arriva il primo freddo sul Mediterraneo : “raffica” di tornado sul Tirreno - bombe d’acqua da Napoli a Messina [FOTO e VIDEO] : Il primo freddo è arrivato in queste ore sull’Italia e sul Mediterraneo innescando fenomeni estremi al Centro/Sud: nelle ultime ore imponenti trombe d’aria hanno interessato gli arcipelaghi isolani del mar Tirreno. Particolarmente affascinanti e spettacolari i tornado di Sorrento e Ponza (nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Oggi pomeriggio, intanto, forti piogge accompagnate da ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta al Sud : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo sull’Italia ora si sposta al Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per il Sud Italia, l’Albania e l’Adriatico meridionale, principalmente per trombe marine e nubifragi. Livello 1 per l’area del Mar Ionio e del Mar Egeo per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 2 per la Grecia e le aree circostanti, principalmente per nubifragi, ...

Maltempo - forti temporali al Centro Italia : grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO] : Il maltemp è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, ...