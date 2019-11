Pensioni ultime notizie | Italia Viva contro il governo sugli assegni

Pensioni ultime notizie : mini aumento 2020 - scontro governo-sindacati : Pensioni ultime notizie: mini aumento 2020, scontro governo-sindacati Pensioni ultime notizie: continua lo scontro tra governo e sindacati sulla mini rivalutazione dei trattamenti previdenziali compresi tra 1.522 e 2.029. Pensioni ultime notizie: tre euro in più all’anno Gli assegni previdenziali di importo compreso tra 1.522 e 2.029 euro subiranno un innalzamento di tre euro all’anno per la rivalutazione delle Pensioni prevista dalla ...

Pensioni ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 : Pensioni ultime notizie: Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape sociale e opzione donna, le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Furlan Cisl “non va toccata” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Furlan Cisl “non va toccata” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Quota 100 e sul suo mantenimento. Il 16 novembre, nella città di Roma, è stata organizzata una manifestazione unitaria nazionale dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e proprio in quest’occasione il sindacato coglierà la possibilità di dialogare a distanza con ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Catalfo rivendica i risultati : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Catalfo rivendica i risultati In occasione dell’iniziativa Sindaci d’Italia organizzata a Roma e promossa da Poste Italiane, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di Quota 100 e dei benefici che la nuova pensione anticipata ha portato, soprattutto in termini di rilancio occupazionale nella pubblica amministrazione. E proprio su Poste Italiane il ministro Catalfo si è soffermata, ringraziando la ...

Pensioni ultime notizie : Bellanova “battaglia contro Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Bellanova “battaglia contro Quota 100” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Quota 100 e sulle priorità che bisogna mettere in carenza di risorse. L’esponente di Italia Viva punta il dito contro Quota 100, ufficializzando la misura come bersaglio principale del partito, un po’ com’è stata la legge Fornero per la Lega, e pone ...

Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Zingaretti “serve un compromesso” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Zingaretti “serve un compromesso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, rilasciate mercoledì 23 ottobre nella puntata di Porta a Porta. Oggetto della discussione, tra gli altri, Quota 100: la nuova misura di pensione anticipata che attualmente sembra essere contesa tra abolizione e mantenimento fino alla scadenza ...

Pensioni ultime notizie : pagamento novembre in ritardo - perché e data : Pensioni ultime notizie: pagamento novembre in ritardo, perché e data Pensioni ultime notizie, si avvicina il momento del pagamento di novembre, che stavolta però slitterà di qualche giorno rispetto ai mesi precedenti. Il perché è presto detto: il 1° novembre è una festività e i giorni di accredito saranno 2, a seconda che si abbia un conto aperto alle Poste o un conto corrente bancario. Andiamo a vedere le date precise di corresponsione ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - sindacati “7 miliardi da reinvestire” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, sindacati “7 miliardi da reinvestire” Ci sarà un notevole risparmio dalle misure previdenziali contenute nell’ormai arcinoto decreto n. 4/2019. Numeri inferiori rispetto alle stime che andranno a generare dei risparmi importanti, che ora i sindacati vorrebbero vedere reinvestiti nuovamente nelle Pensioni, al fine di raggiungere una più ampia platea e cercare così di realizzare gli obiettivi prefissati. Ne ...

Pensioni ultime notizie : De Girolamo ‘Fornero maestrina non si può sentire’ : Pensioni ultime notizie: De Girolamo ‘Fornero maestrina non si può sentire’ Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole di Nunzia de Girolamo su Elsa Fornero, e in particolare sulla fautrice della Legge del 2011 che parla di Pensioni e sistema previdenziale. Ma le dichiarazioni della De Girolamo sono ancora in strenua difesa della pensione anticipata Quota 100, che qualcuno vorrebbe abolire (in particolare Italia Viva ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Pensioni ultime notizie : Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” : Pensioni ultime notizie: Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” Intervistata al Corriere della Sera, il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova ha rilasciato dichiarazioni interessanti, anche sulla misura Pensionistica più discussa del momento, ovvero Quota 100, che Italia Viva, ricordiamo, vorrebbe abolire perché sperimentale, transitoria e creatrice di conseguenze importanti sul fronte della spesa pubblica e sul rischio ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nessuna rimodulazione finestre 2020 : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nessuna rimodulazione finestre 2020 Pensioni ultime notizie: Quota 100 non subirà alcuna modifica nel 2020, nemmeno riguardo la rimodulazione delle finestre d’uscita, ovvero l’ipotesi del ricorso all’unica uscita per i lavoratori privati e pubblici. Il governo dovrà però lavorare velocemente su come rimpiazzare Quota 100 quando questa misura arriverà al termine naturale, ovvero il 31 dicembre 2021. ...

Pensioni ultime notizie : Quota 103 al posto di Quota 100 - piano Brambilla : Pensioni ultime notizie: Quota 103 al posto di Quota 100, piano Brambilla Sulle Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Alberto Brambilla, esperto sul tema previdenza e consigliere economico del Governo, rilasciate al Corriere durante un’intervista e che hanno come argomento principale Quota 100, e i problemi e le conseguenze determinati da questa nuova misura di pensione anticipata. Pensioni ultime notizie: Quota 100, ...