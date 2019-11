Milano | è morto Gianluca Oss Pinter | una vita per i profughi e i senzatetto | dalla

Milano. Marco Delloli è morto in un incidente lungo la strada provinciale 59 : Originario di Scaria Alta Valle d’Intelvi, Marco Delloli, 43 anni, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la

Milano : morto il bambino caduto dalle scale dell'istituto scolastico : È morto il bambino di sei anni caduto dalle scale della sua scuola elementare a Milano: nella mattina di martedì 22 ottobre i medici ne hanno dichiarato il decesso dopo cinque giorni di agonia. Il piccolo era stato trasportato in ospedale venerdì scorso, dove era stato operato d'urgenza. Il bambino precipitato nella tromba delle scale della sua scuola è deceduto Il bambino, lo scorso venerdì, aveva chiesto alla maestra di recarsi al bagno ...

Milano - morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo. Il sindaco Sala : «Giorno doloroso per la città» : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Milano - morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Morto il bambino precipitato dalle scale della scuola a Milano : indagini per omicidio colposo : È Morto il bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Morto il bambino caduto dalle scale della scuola a Milano : non sarà effettuata l'autopsia : È Morto il bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Milano - morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Milano - è morto il bimbo di sei anni caduto dalle scale mentre era a scuola : E’ stato dichiarato morto il bimbo di sei anni precipitato qualche giorno fa a Milano. Stamani erano stati avviati alle 9 e 53 gli accertamenti per dichiarare la morte del piccolo che era precipitato dalle scale della scuola Pirelli di Milano. Il piccolo era stato portato all’ospedale Niguarda dove era stato operato d’urgenza per diminuire la pressione intracranica. L'articolo Milano, è morto il bimbo di sei anni caduto dalle ...

Bambino caduto dalle scale della scuola a Milano : il piccolo è morto : È morto il Bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Milano : drogato e ubriaco invade corsia opposta e causa frontale - un morto : Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Era ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti l'uomo che, a Pogliano Milanese, si è scontrato contro un'auto con a bordo un uomo di 90 anni, che è morto poco dopo all'ospedale di Rho e un altro di 63 anni, alla guida, che ha riportato la frattura del perone, del

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Un uomo è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Linate - a Milano : Domenica mattina un uomo è stato trovato morto nei pressi del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Linate, a Milano. Il Corriere della Sera dice che si tratta di un uomo italiano di 42 anni, senzatetto, noto come “il sassofonista” e che