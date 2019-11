Sea Eye | Alan Kurdi in acque territoriali italiane Migranti | chiesto porto sicuro

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sea Eye, la naveè entrata in: a bordo 88, Ong attende l'assegnazione di un. Le ultime notizie.

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Eye: 'La Alan Kurdi sta entrando in acque italiane' #migranti - UgoGrassi1981 : RT @valy_s: Ad #AlanKurdi non è stato ancora assegnato un porto.. quindi la #ONG ha deciso di entrare in acque italiane. Questo Paese è una… - pietro30199674 : RT @GiancarloDeRisi: 'Siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde”. Lo annuncia la Sea Eye, la O… -