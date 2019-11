Ambiente | Greta Thunberg a Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere

Greta Thunberg rifiuta il premio e 46mila euro : non poteva usare quei soldi per l'Ambiente? : Maleducata e fessacchiotta. Greta Thunberg dice di no al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. “Il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbi

Greta Thunberg rifiuta un premio (da 46mila euro) : “All’Ambiente serve l’impegno dei politici” : Greta Thunberg ha rifiutato un premio per l’ambiente affermando che alla battaglia per il clima serve soprattutto che i politici inizino ad ascoltare la scienza. In un post su Instagram l’attivista svedese ha scritto: “Siamo i paesi che hanno la possibilità di fare di più. Eppure continuiamo a non fare praticamente nulla. Fino a quando non farete qualcosa, io rinuncerò alle 500.000 corone svedesi del premio”.Continua a leggere

Berlusconi "Governo 'tassa & ammanetta'"/ "Greta Thunberg 'terrorista' dell'Ambiente" : Berlusconi attacca il Governo 'tassa e ammanetta' e annuncia Centrodestra unito in piazza a Roma il 19 ottobre. "Greta Thunberg, terrorismo ambientale'

Piero Pelù duetta con Greta Thunberg una canzone per l’Ambiente : L’attenzione sui temi ambientali arriva nell’ultimo singolo di Piero Pelù. L’artista da sempre attento alla salute del pianeta Terra, pubblica “Picnic all’Inferno”. Il singolo, in uscita dal 18 ottobre, riprende in modo inaspettato il discorso diventato ormai celebre che la giovane Greta Thunberg, simbolo del movimento Fridays For Future, pronunciò nel 2018 a Katowice. Il risultato è un insolito duetto tra il cantante in pausa dai Litfiba e ...

Licia Colò/ 'Ambiente e inquinamento? Greta Thunberg ha ragione - io prima di lei...' : Licia Colò come Greta Thunberg, lei stessa ha sottolineato di aver parlato prima della giovane delle tematiche legate all'ecologia

Crozza e il monologo sull’Ambiente che fa riflettere : ‘Frustrati che criticano Greta ultimi a estinguersi - così capiscono quanto sono cog***i’ : Nel giorno del Friday for Future, Maurizio Crozza – nel corso di Fratelli di Crozza in diretta sul Nove – dedica uno dei suoi monologhi all’emergenza climatica. L’artista genovese difende Greta Thunberg: “Tra mille anni, le meduse diranno di lei: ‘Ci è andata bene, se le avessero dato retta ora non saremmo noi la specie dominante sul Pianeta’. Io la vedo come un angelo. Io spero che quei frustrati che la criticano si ...

Matteo Salvini : "Meglio Greta Thunberg del ministro dell'Ambiente - diamo il diritto di voto ai sedicenni" : "Preferirei avere Greta come ministro dell'Ambiente, il ministro italiano non vale Greta. Se uno pensa di tassare il gasolio per gli agricoltori vuol dire che non ha capito niente. Greta sarebbe più in grado di fare il ministro di qualche altro ministro". Matteo Salvini ha detto di stare con Greta T

Federica - che lotta come Greta per l’Ambiente : “Ecco perché ora bisogna passare all’azione” : Ventiquattro anni, laureanda in Scienze biologiche e portavoce del movimento romano dei Fridays for Future, Federica...