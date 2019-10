Manovra | torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1 500 e 2mila euro Stretta sulle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019)laper letra i 1.500 e i, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è unaauto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso promiscuo, cioè sia per il lavoro sia per la vita privata, dal primo gennaio scatterà solo per i veicoli in uso ad “agenti e rappresentanti di commercio“. Per tutti gli altri dipendenti i mezzi saranno tassati per il loro valore pieno, stabilito, come si fa attualmente, su una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui e in base ai costi chilometrici indicati nelle tabelle dell’Aci entro il 30 novembre. L'articolo...

