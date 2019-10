Camera Usa approva sanzioni contro la Turchia e riconosce il genocidio armeno | ira di

USA - giovedì la Camera vota sulla procedura per l’impeachment a Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti fisserà per giovedì il primo voto sul procedimento di impeachment al presidente Donald Trump avviato quasi un mese fa dopo il cosiddetto "scandalo Ucraina". Ad annunciarlo è stata la speaker Nancy Pelosi, in una lettera inviata oggi alla leadership del Congresso.Continua a leggere

Usa - giovedì Camera vota su impeachment : 22.11 La Camera voterà giovedì per formalizzare le procedure di impeachment per la prossima fase dell'indagine. Lo hanno annunciato i dem, spiegando che la mossa "assicurerà trasparenza e fornirà una strada chiara per andare avanti". La mozione su cui si voterà "stabilisce la procedura per le audizioni aperte agli americani" e "ristabilisce i diritti garantiti alla presidente e alla sua difesa", ha detto Nancy Pelosi.I Repubblicani hanno ...

Usa : Cooper testimonia alla Camera : 1.08 Iniziata con cinque ore di ritardo per le proteste dei parlamentari repubblicani, si è appena conclusa l'audizione alla Camera dei Rappresentanti Usa di Laura Cooper,vice assistente segretario alla Difesa per la Russia. L'audizione ha avuto come sfondo l'inchiesta sul possibile impeachment del presidente Donald Trump. Cooper non ha rilasciato dichiarazioni al termine della sua testimonianza a porte chiuse.

Camera Usa : finita audizione Bill Taylor : 1.54 Si è appena conclusa, dopo quasi 10 ore l'audizione alla Camera dell'ambasciatore Usa in Ucraina, Bill Taylor, nell'ambito dell'inchiesta sul possibile impeachment del presidente Donald Trump Taylor avrebbe riferito che gli era stato comunicato che Trump avrebbe bloccato gli aiuti a Kiev fino a quando l'Ucraina non avesse annunciato l'apertura di un'inchiesta sullo sfidante democratico Joe Biden, in corsa per la Casa Bianca.

Sicilia : aperta Camera ardente per Tusa - Musumeci 'avremo tomba per deporre un fiore' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Il ritorno finalmente a casa delle spoglie di Sebastiano Tusa costituisce una consolazione spirituale per quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene e per me, in particolare, che l’ho chiamato al ruolo di governo, condividendone ansie e speranze. Il Palazzo de

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Sicilia : tornano a casa le spoglie di Tusa - Camera ardente a Palazzo d’Orleans : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Le autorità etiopi consegneranno alla famiglia le spoglie di Sebastiano Tusa, l’assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia morto nell’incidente aereo del 10 marzo. La salma arriverà a Palermo nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre e sarà portata a Palazzo d’Orleans, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno l’indomani, venerdì 18 ottobre, alle 10, ...

Ciclismo - Maila Andreotti accusa il CT Dino Salvoldi : “Entrava in Camera - che tu fossi vestiti o no. E un massaggiatore…” : Maila Andreotti ha mosso delle accuse pesantissime a Dino Salvoldi, CT dell’Italia femminile di Ciclismo su pista. L’ex pistard ha puntato il dito contro il tecnico e con un massaggiore accusandoli di violenze psicologiche. La 24enne ha raccontato la sua esperienza al Corriere della Sera: “Lui diceva: ‘lascia la porta della camera aperta’. E lui entrava, in qualsiasi momento, che tu fossi vestita o no. Da lui non sono mai stata ...

Kievgate - commissioni della Camera chiedono i documenti al vicepresidente Pence. Nyt : “Usa scrissero un discorso per Zelensky” : I presidenti delle tre commissioni della Camera che conducono l’indagine di impeachment contro Donald Trump per il Kievgate hanno chiesto i documenti sulla vicenda anche al vicepresidente Mike Pence, dandogli tempo sino al 15 ottobre. La richiesta arriva dopo che il presidente, che continua a rivendicare pubblicamente il suo diritto a chiedere “aiuto esterno per le indagini su casi di corruzione”, secondo quanto scritto dal ...

Usa - l’annuncio di Nancy Pelosi : “Camera ha indetto inchiesta ufficiale su impeachment. Nessuno è superiore alla legge” : “Annuncio che la Camera dei rappresentanti ha indetto un’inchiesta ufficiale sull’impeachment. Si tratta di una responsabilità di Trump, Nessuno è da considerarsi superiore alla legge“. Cosi’ ha dichiarato la Presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. L’annuncio potrebbe influenzare in maniera decisiva la campagna elettorale per le elezioni presidenziali di novembre 2020. La decisione è stata ...

Diego Sozzani - la Camera decide sugli arresti domiciliari : l’accusa è finanziamento illecito. Lui : “Sussistenza del fumus persecutionis” : E’ cominciata in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione degli arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti. Nelle ...

Salvini : "Porta Camera sprangata". Fico lo gela : "Non conosce Parlamento - chiusa per lavori" : Nuovo scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Camera, Roberto Fico. L'ex ministro dell'Interno, in un tweet, parla dell'ingresso "sprangato" di Montecitorio. Replica il presidente della Camera: "Chi sostiene che la Camera abbia 'sprangato l'ingresso di Montecitorio' evidentemente conosce poco il Parlamento. L'ingresso principale è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione".