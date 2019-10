Maltempo tra Liguria e Piemonte | case invase dal fango e sfollati a Rossiglione FOTO

Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria : un temporale stazionario ha impattato con gli Appennini : Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura. Il vento da nord ha sospinto ...

Maltempo Piemonte - torrente in piena travolge ponte e un'auto : VIDEO : Un ponte travolto da un torrente trasformatosi in fiume in piena, l’asfalto che cede e l’auto che finisce dentro l’acqua e il fango. E’ morto così Fabrizio Torre, autista di 52 anni, vittima dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su Capriata d’Orba, nell’Alessandrino, in Piemonte. Il passeggero che era con lui, un rappresentante inglese, è riuscito a salvarsi, aggrappandosi ad alcuni alberi. Ora è ricoverato in prognosi riservata al pronto ...

Maltempo - danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Maltempo - alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Maltempo Liguria : frana travolge casa a Campo Ligure - salvate 6 persone : Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova: i pompieri hanno tratto in salvo 6 persone, la cui casa è stata investita da una frana causata dalle forti piogge che hanno colpito la Valle Stura. Per accedere all’abitazione e trarre in salvo la famiglia è stato necessario sfondare il portone d’ingresso. Nella casa erano presenti 2 coniugi 2 due figli piccoli, la nonna e un’altra ...

Maltempo Piemonte : paese isolato nel Vco - piccola tracimazione della diga di Campoliccioli : Nel Verbano–Cusio–Ossola il piccolo comune montano di Intragna, è rimasto isolato per il cedimento della strada provinciale. L’allerta per le dighe sembra invece essere rientrata, secondo quanto emerso nella riunione di questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Iginio Oliva. E’ stata registrata soltanto una piccola tracimazione della diga di Campoliccioli nel comune di Antrona. C’era il rischio di ...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

