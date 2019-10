LIVE Manchester City-Atalanta 5-1 | Champions League in DIRETTA | goleada Citizen con la

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′ Ancora pioggia di fischi da parte del pubblico verso l’arbitro per l’espulsione del giovane gioiellino. 82′ ESPULSO FODEN!IN 10 UOMINI! Peccato di gioventù per il classe 2000 per il secondo giallo tirando per la maglia De Roon. 82′ Intanto, la Juventus ha ribaltato la gara contro la Lokomotiv Mosca: doppietta di Paulo Dybala, che si prende una meritata standing ovation dopo aver portato i bianconeri sul 2-1. 81′ L’prova a divertirsi in questi minuti finali. 79′ MURIEL! Grande sgroppata sulla sinistra per il cross basso verso Pasalic. Rinvia Otamendi. 78′ Match che si incanala verso gli ultimi sgoccioli di partita. 75′ STERLING! PALLA CHE FA LA BARBA AL PALO! Scivola Toloi, quest’oggi inguardabile, e l’inglese sbaglia clamorosamente a ...

zazoomnews : LIVE Manchester City-Atalanta 4-1 Champions League in DIRETTA: Sterling cala il poker con la doppietta personale! N… - zazoomblog : LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Champions League in DIRETTA: raddoppia Aguero - #Pagelle #Manchester… - zazoomnews : LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 Champions League in DIRETTA: doppietta in pochi minuti di Aguero! Rigore perfetto… -