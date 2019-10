Dall’Amazzonia all’Artico | passando per l’acqua | dialoghi scientifici su clima | ambiente

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Tre eventi su altrettanti argomenti di grande attualità che chiamano in causa la scienza, l’opinione pubblica, i decisori che devono tenere conto di come, quando si parla di cambiamentitici, la dimensione planetaria e la dimensione locale vanno spesso raccontate insieme. Per questo la scienza cerca linguaggi nuovi e apre i luoghi della ricerca a tutti per capire, per vedere, per partecipare alla complessità di un tema che è di grandissima attualità come quello dei cambiamentitici. Dal 25 al 27 ottobre alle Officine Cantelmo il festival Conversazioni sul Futuro, in collaborazione e sinergia con la Fondazione CMCC – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamentitici, propone tre incontri di approfondimento sue cambiamentitici con ospiti internazionali e nazionali e alcuni approfondimenti locali. Venerdì 25 alle 20 si parte con l’incontro, moderato da Marina ...