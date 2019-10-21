romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-10-2019 - LuceverdeRoma : ???#Roma #Lavori - Tangenziale EST modifiche alla viabilità ed al #TrasportoPubblico Dettagli??… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SI RALLENTA INOLTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLI9ATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLE STRADE CONSOLARI SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI STA IN FILA ANCHE SULLA CALINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’IMMISSIONE SUL GRA. SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA A91 Roma – FIUMICINO E L’USCITA LAURENTINA, PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASILINA E ARDEATINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DAL BIVIO CON LA A91 Roma-FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA FORTI DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DALL’AURELIA ALLA NOMENTANA TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. AL MOMENTO SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E NOMENTANA. SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA NUOVAMENTE SU TRE CORSIE. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+500, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA, IN DIREZIONE CENTRO. CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ NEL TRATTO TRA TOR DE CENCI E IL GRA. DISAGI, MA PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma SULL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma SULL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA UNICA SEGNALazioNE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER IMMISSIONE AL RACCORDO TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEI LAGHI E ROCCA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEL LAGO E ROCCA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ARICCIA PER GLI EVENTI NEL Lazio A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”. PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA Roma VIA AGILLINA E VIA ...