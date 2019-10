90° Minuto ' ruba' dieci minuti a Che tempo che fa E Fazio si rifà sulla Domenica Sportiva

Che tempo che farà inizia in ritardo per 90° Minuto - Fabio Fazio perde la calma : "Pensavo che...". Caos in Rai : "Buonasera! Eccoci! Eravamo un po' in apprensione... Siamo in ritardo di quasi 5 minuti e allora abbiamo pensato Vuoi vedere che ci hanno cambiato di rete senza neanche dircelo? Di nuovo", così Fabio Fazio ha accolto il pubblico di Che tempo che farà. In onda su Rai2, Fazio ha potuto salutare i suo

90° Minuto sfora - Fazio bacchetta : "Pensavamo ci avessero cambiato di nuovo rete" : La giornata di campionato è ricca e qualche problema di collegamento rallenta la diretta di Novantesimo Minuto, che cede la linea alla rete intorno alle 19.32. Con pubblicità e annessi, Fabio Fazio saluta il pubblico di Che Tempo Che Farà intorno alle 19.35 e fa subito capire ai 'dirimpettai' di non gradire lo sforamento. "Buonasera! Eccoci! Eravamo un po' in apprensione... Siamo in ritardo di quasi 5 minuti e allora abbiamo pensato "Vuoi vedere ...

90° Minuto sfora - Fazio bacchetta : "Pensavamo ci avessero cambiato di nuovo rete" : La giornata di campionato è ricca e qualche problema di collegamento rallenta la diretta di Novantesimo Minuto, che cede la linea alla rete intorno alle 19.32. Con pubblicità e annessi, Fabio Fazio saluta il pubblico di Che Tempo Che Farà intorno alle 19.35 e fa subito capire ai 'dirimpettai' di non gradire lo sforamento. "Buonasera! Eccoci! Eravamo un po' in apprensione... Siamo in ritardo di quasi 5 minuti e allora abbiamo pensato "Vuoi vedere ...

A Tutta Rete e 90° Minuto inaugurano la domenica pomeriggio di Rai 2 : Luca Toni La domenica ‘a Tutta sport’ di Rai 2 inizia a prendere forma. Mentre La domenica Sportiva è già alla terza puntata, domani esordirà alle 12.00 La domenica Ventura e nel pomeriggio sarà la volta dell’altra novità A Tutta Rete e di un marchio storico come 90° Minuto. A Tutta Rete, la novità di Marco Lollobrigida Il pomeriggio calcistico della domenica si aprirà alle 17.10 con A Tutta Rete, la nuova trasmissione in onda ...