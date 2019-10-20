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Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08 | 30 Traffico SCORREVOLE  SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24. NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA ...

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Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08:30 (Di domenica 20 ottobre 2019) Traffico SCORREVOLE  SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24. NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE. CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DI MONTEVERDE FRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E PIAZZALE ENRICO DUNANT A CAUSA DI UNA VORAGINE; CI SONO LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA DALLE OGGI DUE GROSSI EVENTI. TRA  LE 8,30 E LE  10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 3.500 PERSONE . IL  PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, INTERESSANDO I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE, MURA AURELIANE. TRA LE 10 E LE 19, INVECETORNA #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE ...
Fonte : romadailynews

twitterLegaSalvini : ++ DOMANI A ROMA LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA DI SALVINI ++ - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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