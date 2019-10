Serie A | pareggio spettacolare in Lazio-Atalanta | vincono Napoli e Juve

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...

Risultati Serie D - il Palermo non si ferma più : solo un pareggio per il Foggia : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Nel Gruppo A successo davanti al pubblico amico della Lucchese che ha avuto la meglio del Savona, colpo grosso del Casale contro il Ghivizzano. Nel Gruppo E tonfo in trasferta per il Grosseto che ha perso 0-3 contro il Monterosi, brutta battuta d’arresto. Nel gruppo G ko per il ...

Video/ Roma Cagliari - 1-1 - : highlights e gol - pareggio tra le polemiche - Serie A - : Video Roma Cagliari, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la settima giornata del campionato di Serie A.

Risultati Serie A live - 7^giornata : pareggio tra Torino e Napoli - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

Risultati Serie C - 8^ giornata – Solo un pareggio per la Reggina - ok il Catanzaro : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza Serie italiana. Nel girone A il Monza vince in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria perde in casa contro il Pontedera. Nel girone B il Padova domina contro l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata va alla Ternana che supera il Catania, il Bari surclassa la Cavese, la Reggina non va ...

Risultati Serie A 7ª Giornata – Tris Atalanta - pareggio amaro per Lazio e Roma : Vittoria casalinga dell’Atalanta, pareggi per Lazio e Roma: i Risultati della 7ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Spal, Verona e Milan nei tre anticipi del sabato, la settima Giornata di Serie A prosegue con le sfide della domenica. Il successo della Fiorentina contro l’Udinese, firmato Milenkovic, fa da apripista ai 3 match del pomeriggio che vedono impegnate 3 squadre in lotta per un posto in Europa. L’Atalanta vince ...

Risultati Serie C - 7^ giornata : vincono Piacenza e Bari - pareggio Siena - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Settima giornata nella terza Serie italiana dopo il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì. Come sempre in campo tutti e tre i gironi con i consueti tre anticipi al sabato sera e il resto delle sfide tra il primo ed il secondo pomeriggio di domenica. Cerca riscatto il Monza dopo la prima sconfitta stagionale che aveva fatto seguito alle cinque vittorie consecutive: la compagine di Berlusconi ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa. Granata a caccia del pareggio - rossoneri per il raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d’angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell’esterno. 48′ Baselli cerca una ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Correa vicino al pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 38′ Pressa ora l’Inter dopo lo spavento precedente e prova a cercare il raddoppio. 36′ Ancora Correa riceve palla dalla sinistra da Parolo e di punta prova a piazzarla sul secondo palo ma Handanovic respinge. 34′ Vicina al pareggio la Lazio con Caicedo che offre un pallone preciso a Correa dentro ...

Risultati Serie A live - 5^ giornata : pareggio tra Verona e Udinese - adesso la Juve - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, con l’esordio di Balotelli e l’assenza per infortunio di Ronaldo. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta ...

Video/ Bari Reggina - 1-1 - : highlights e gol. Pareggio giusto al San Nicola - Serie C - : Video Bari Reggina, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida nella quarta giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Serie BKT 3^ giornata giusto pareggio tra due formazioni che di sicuro disputeranno un campionato d’alta classifica. Crotone ancora un rinvio con la vittoria casalinga : Crotone 0 Empoli 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Gigliotti, Golemic, Marrone, Molina, Barberis, Zanellato, Benali, Mazzotta (Mustacchio), Messias (Vido), Simy (Lopez).

Coppa Italia Serie C - il Bisceglie si qualifica dopo il pareggio contro il Picerno : E’ il Bisceglie l’ultima squadra a qualificarsi per la Coppa Italia di Serie C, il club pugliese ha superato il turno grazie al pareggio casalingo contro il Picerno, decisiva per la qualificazione la vittoria nella gara d’andata con il risultato di 0-2. Il Picerno è riuscito a sbloccare il risultato grazie alla punizione perfetta di Umberto Nappello ma sette minuti più tardi il Bisceglie ha trovato la via del pareggio, la ...