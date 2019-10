Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta ha registrato 3.558.000 telespettatori, share 18,5%. Su Rai 2 NCIS 1.162.000, 5,3%. FBI ha registrato 1.171.000 telespettatori, share 5,4%. Su Rai 3 Le Ragazze, terza puntata, ha registrato 865.000 telespettatori, share 4,5%. Su Canale 5 Tu sì que vales, prima puntata, ha registrato un netto di 4.988.000 telespettatori, share 28%. Su Italia 1 Il film d'animazione Cicogne in missione ha registrato un netto di 815.000 telespettatori, share 3,8%. Su Rete 4 Il film Il compagno Don Camillo ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 3,5%. Su La7 Little Murders ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film The Guardian - Salvataggio in mare ha registrato 213.000 telespettatori, share 1,1%. Su Nove Il film In the Name of the King ha registrato 234.000 telespettatori, share 1,2%. Access ...

zazoomblog : Ascolti Tv Sabato 19 ottobre l’esordio di Tu Si Que Vales - #Ascolti #Sabato #ottobre #l’esordio - Aladino_Rm : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @Veronique__94 @enrick81 @arvtnali @MasterAb88 @tw_fyvry… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 19 ottobre 2019 -