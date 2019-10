Oroscopo novembre | Sagittario | accorti con i progetti | amore al top

Oroscopo novembre - Acquario : sentimenti in rialzo - lavoro stressante : Per voi nativi del segno dell'Acquario, questo novembre si rivelerà molto prolifico per l'amore e gli affetti, ma decisamente poco efficiente per gli affari ed il lavoro. Ci saranno molti ostacoli e poca remunerazione economica, ma sarà soltanto una fase passeggera. Ottime le possibilità di fare attività fisica ma avrete bisogno di far riposare la vostra mente. Nell'ultimo periodo il nervosismo l'ha fatta da padrone e lo stress in accumulo ha ...

Oroscopo novembre - Scorpione : guadagni in arrivo e amore altalenante : Per voi nativi del segno dello Scorpione, questo novembre sarà costellato da giorni con un ottimo rendimento lavorativo e con molte possibilità di guadagno che risolveranno alcuni problemi di carattere finanziario. L'amore e l'amicizia saranno i punti cardine di questo mese, e per voi single qualche incontro potrebbe portare a piacevoli conclusioni. Ottima la salute, ma prestate attenzione alla stanchezza nascosta in modo da non farla crescere ...

Oroscopo novembre - Capricorno : forti in ambito lavorativo : Per voi nativi del segno del Capricorno, questo novembre vi regalerà molti profitti di stampo economico, progetti che andranno a buon fine e molta energia da impiegare su ogni fronte. L'unica pecca di questo mese riguarderà l'amore e i sentimenti, con un calo drastico dell'intesa sia di coppia che familiare. ...Continua a leggere

Oroscopo novembre - Bilancia : difficoltà sul lavoro : Per voi nativi del segno della Bilancia, novembre sarà un mese di distensione, di amore e serenità, ma anche di passione e qualche sacrificio finanziario. Sul posto di lavoro potreste avere qualche difficoltà, ma essere fiduciosi vi aiuterà di certo a superare qualche piccolo ostacolo. Favorite le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data. ...Continua a leggere

Oroscopo novembre - Vergine : in ribasso l'amore - audaci sul lavoro : Per voi nativi del segno della Vergine sarà un novembre litigioso sul fronte dei sentimenti e molto evasivo in generale. Tutte le vostre energie saranno invece incentrate sul lavoro, sulle finanze, cercando di racimolare quanti più successi possibili con la vostra proverbiale forza di volontà. L'impegno sarà la chiave di volta di questa prima “tranche” dell'inverno, e consapevoli di questo, ce la metterete tutta. Amore e affetti Ci saranno molte ...

Oroscopo novembre - Leone : passionalità e amore : Per voi nativi del segno del Leone, questo novembre sarà fatto di energie, di tenacia e di amore passionale. Le negatività si riverseranno purtroppo durante gli ultimi giorni del mese, soprattutto sul fronte sentimentale e della fortuna. Il lavoro vi darà le usuali soddisfazioni, ma converrà essere più attenti a quegli aspetti che prevedono la comunicazione, dal momento che le posizioni planetarie saranno decisamente capricciose....Continua a ...

Oroscopo novembre - Ariete : amore al primo posto : Per voi nativi del segno dell'Ariete, il mese di novembre sarà molto proficuo per l'amore, per gli affetti ed ogni tipo di relazione positiva. Dovrete soltanto essere molto attenti a come gestirete il vostro nervosismo, perché portarlo all'estremo potrebbe essere deleterio per queste situazioni che si prospettano tutto sommato abbastanza tranquille. Il lavoro sarà altrettanto produttivo e ricco di molteplici opportunità, ma date un occhio di ...

Oroscopo novembre - Cancro : buone le prospettive amorose e lavorative : Per i nativi del segno del Cancro, questo novembre scorrerà molto bene per quanto riguarda le varie relazioni affettive, ma ancora più rosee saranno le prospettive in campo lavorativo. Purtroppo alcuni pianeti non saranno dalla vostra parte, ma alcune congiunzioni vi regaleranno ottimi successi, anche se con scarsa fortuna. Amore e affetti Nonostante Venere sia in opposizione, il Sole e Mercurio in trigono saranno favorevoli per un maggior ...

Oroscopo novembre - Gemelli : problemi a livello lavorativo e sentimentale : Per i nativi del segno dei Gemelli, in questo novembre soltanto la salute brillerà in modo significativo. Per quanto riguarderà l'amore e il lavoro ci sono troppe opposizioni planetarie che costringeranno ad attendere tempi migliori per provare ad osare nuove conquiste o nuovi affari. Sarà necessario fare appello alle proprie forze per poter concludere il mese nel migliore dei modi possibili. Nel frattempo, ci sarà tutto il tempo necessario per ...

Oroscopo novembre - Toro : stabilità familiare e lavorativa : Per i nativi del segno del Toro, questo novembre non sarà proprio il massimo. Alcune opportunità, che siano in amore oppure nel campo degli affari, si potrebbero realizzare entro la fine del mese. Nelle prime settimane di novembre infatti, le posizioni planetarie non favoriranno quasi per niente la maggior parte degli ambiti. Bisognerà soltanto stringere i denti e continuare nelle proprie attività senza fare più del necessario. Amore e ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di novembre : finanze 'top' per Scorpione e Pesci : Nel mese di novembre 2019 troveremo Venere, inizialmente in Sagittario, spostarsi il 26 nel domicilio del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre il Sole viaggerà dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove risiede Giove. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine, il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Sul podio 1° posto Scorpione: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Scorpione ...

Oroscopo 1° novembre : idee per Gemelli - pausa per Vergine : La giornata di venerdì 1° novembre sarà una festività in cui alcuni potrebbero essere alle prese con il lavoro, ma molti saranno avvantaggiati dalla serenità che si respirerà e dall'equilibrio che si andrà a creare. Sarà il caso dei segni dell'Ariete, della Bilancia e dello Scorpione, che in questo ultimo periodo hanno avuto problemi e pensieri di varia natura. Lavoro al top per i Gemelli e per il Sagittario. A seguire, le previsioni ...

Oroscopo weekend 2 e 3 novembre : serenità per Cancro e Scorpione : Il fine settimana che va da sabato 2 a domenica 3 novembre sarà un momento di festività per molti segni dello zodiaco, che in questo periodo hanno avuto molto stress e preoccupazioni di vario genere. Ci sarà una sorta di armistizio fra la Bilancia e il proprio partner e uno strappo alla regola per i nativi del segno della Vergine. I Gemelli e il Leone, invece, saranno alle prese con le proprie situazioni economiche. A seguire le previsioni degli ...

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di fine ottobre e di novembre 2019 : Oroscopo Paolo Fox prossime settimane: le Previsioni della fine di ottobre 2019 e del mese di novembre ottobre è quasi giunto a metà perciò, sfogliando le pagine di DiPiù Stellare dedicato allo zodiaco di questo mese (uscito in edicola di recente) e DiPiù Stellare di tutto il 2019 (pubblicato sul finire dello scorso anno), sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle Previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox delle prossime ...