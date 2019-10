La calciatrice Linari | “L’omosessualità è un tema scioccante solo in Italia”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Oggi Dribbling, il programma di Rai2 in onda alle 14, ospiterà un’intervista a Elena, centrale di difesa dell’Atletico Madrid e della Nazionale italiana. Tra i temi affrontati, quello dell’omosessualità. Nel 2018 laha abbandonato l’Italia ed è andata a Madrid «A Madrid non ho nessun problema a parlare della mia omosessualità. E sapete perché? Perché non è un argomentocome in Italia, dove tanta gente reagisce male. Essere gay in Spagna non è come essere gay in Italia. In Spagna la libertà di sentire è un valore condiviso, in Italia no». Lacontinua dicendo che è pazzesco che mentre la gente soffre in Italia ci si lamenti se un figlio è omosessuale e anche sbattere la sua storia con la compagna sui giornali non ha senso. In un mondo normale, dice, certe rivelazioni non farebbero notizia. «Trovo assurdo che il calcio femminile abbia ...

