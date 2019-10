Brexit - Salta il voto sull' accordo con Bruxelles

Fonte : quattroruote

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ancora nessuna soluzione per la questione della: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare ilraggiunto giovedì con: il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà approvata, anche dopo il termine ultimo del 31 ottobre: è dunqueta la procedura di votazionea mozione del governo legata allintesa.Nuovo schiaffo al governo. Ilfavorevole allemendamento, proposto innanzitutto dal deputato Oliver Letwin, rappresenta un altro duro colpo per il governo britannico, che già sotto la guida di Theresa May ha dovuto subire la bocciatura di un precedentecon la Ue. ...

