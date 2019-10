Matteo Renzi lancia la Leopolda e attacca Conte sulla manovra

Matteo Renzi conquistato da Isabella Conti : chi è la "nuova Boschi" - Maria Elena l'ha presa male : La "nuova Boschi" si chiama Isabella Conti, in poche settimane è diventata la cocca di Matteo Renzi e il fatto, comprensibilmente, non ha reso felice la Maria Elena originale. La sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo), rieletta con l'80% dei voti, è una degli ultimi acquisti di Italia Viva. Anche lei

Matteo Renzi - bomba sulla Leopolda : "Perché dovete disertare". Terrore Pd - la "scissione a rate" : Diserzione. Alla vigilia della Leopolda dal Pd si alza un grido di battaglia: boicottare Matteo Renzi e il suo "teatrino", il primo dopo la scissione. A lanciare la sfida è il governatore della Toscana Enrico Rossi, che aveva lasciato il Pd per Mdp come forma di protesta contro l'ex segretario e che

Matteo Renzi - la profezia di Corrado Augias ad Agorà : "Come si andrà a schiantare" : Al centro del discorso, spesso e volentieri, c'è Matteo Renzi. Lo è anche ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, dove ospite in studio c'era Corrado Augias, il quale sul leader di Italia Viva afferma: "Su Renzi grava una responsabilità enorme. Veramente nelle prossime s

Sondaggio YouTrend - il botto di Matteo Renzi : quanti voti "frega" a Pd e M5s in una settimana : Matteo Renzi "ruba" consensi agli alleati di governo che infatti perdono consensi. Secondo la Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi, calano infatti i primi tre partiti italiani - Lega, Pd, M5s - mentre sale Italia Via. In dettaglio, il Carroccio di Matteo Salvini arretra di 0,2 punti, scendend

Luigi Di Maio - lo sfogo di Giuseppe Conte : "Matteo Renzi gli vuole far credere che sarà premier" : Matteo Renzi gioca d'astuzia. Almeno è quello che crede Giuseppe Conte, da settimane messo in guardia da tutti sul rottamatore fiorentino. A credere che il leader di Italia Viva possa ribaltare le sorti giallo-rosse sono gli stessi Renziani: "Tanto uno che fa il premier al suo posto si trova", dicon

Matteo Renzi indagato per diffamazione - pm chiede l’archiviazione : Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia di Jessica Faoro, la ragazza uccisa a coltellate a Milano nel febbraio del 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi. Il pm Luisa Rossi, però, ha chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico del leader di Italia Viva.Continua a leggere

Matteo Renzi indagato per diffamazione per una frase su Jessica Faoro contenuta nel suo libro. Pm : “Archiviare”. I genitori si oppongono : Jessica Faoro “frequentava un brutto giro legato alla droga”. Per questa frase, pubblicata nel suo libro Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani, Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione. A presentare la querela sono stati i genitori della ragazza, uccisa con 85 coltellate a Milano il 7 febbraio 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi in un appartamento di via Francesco Brioschi. Quelle frasi del leader di ...

Matteo Renzi - l'sms : "Quando ho affossato Enrico Letta con dieci deputati" : Giuseppe Conte è molto preoccupato da Matteo Renzi. Lo è da quando l'ex premier ha lasciato il Pd per farsi il suo partito Italia Viva. Teme che Renzi possa affossare il governo, è solo una questione di tempo. Ma ora a impensierirlo è uno scambio di messaggi su whatsapp tra Renzi e un grillino. Ripo

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Silvio Berlusconi decimato - Matteo Renzi gli frega altre tre pedine : chi passa con Italia Viva : Matteo Renzi si è vendicato dei "no" ricevuti dal fedele Luca Lotti e dai sindaci ex Renziani. Ora la neonata Italia Viva sembra sul punto di imbarcare qualche ex amministratore e "vecchia volpe" della politica toscana, reduci da Forza Italia e dalla Ncd di Angelina Alfano. A dare il via alla trasla

Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi : "Non mi pagano per litigare" : Non molla di un millimetro, Matteo Salvini. Dopo il malore che lo ha colpito a Trieste, con conseguente ricovero e dimissioni, è tornato in piazza in Umbria, per la campagna elettorale in vista del voto alla regionali. E da Corciano, provincia di Perugia, ha risposto agli auguri di pronta guarigione

Matteo Renzi - Lucio Presto lo ha "allenato" in vista del duello a Porta a Porta con Matteo Salvini : Si torna ancora al duello televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, andato in scena nello studio di Porta a Porta martedì 15 ottobre, arbitro sul ring Bruno Vespa, padrone di casa a Rai 1. Si torna per svelare un dettaglio sul fu rottamatore, di cui dà conto Repubblica. Si parla della persona ch

Matteo Salvini - malore a Trieste : «Solo una colica - ora sto bene». E Renzi twitta : «Rimettiti e torniamo a litigare» : Piccolo imprevisto per Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che stamattina ha avuto un lieve malore: per la precisione una colica, una fase iniziale di calcolosi...