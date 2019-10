Laundromat | il fim sui Panama Papers non viene bloccato dai legali di Mossack Fonseca

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Oggi è uscito, in contemporanea in vari paesi, il film Theper la distribuzione italiana), pellicola che porta sullo schermo lo scandalo dei cosiddetti "", un fascicolo che comprende 11,5 milioni di documenti (2,6 terabyte di dati) relativi ad attività della societàin un arco temporale che va dagli anni settanta al 2015. Per ora il film è tranquillamente apparso sulla piattaforma Netflix, ma non è detto che la vicenda sia conclusa. Chi sono, fondata nel 1977 dagli avvocati Jurgene Ramon, assisteva e gestiva gli spostamenti di società che volevano trasferirsi nel paradiso fiscale di. A causa dello scandalo del fascicolo chiamato, i due avvocati si trovano ancora oggi sotto processo, negli Stati Uniti, per crimini legati al fisco. Nel marzo del 2018 hanno dovuto ...