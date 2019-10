Transizione energetica | Ferraris ad Terna | Avremo cambiamenti continui | serve

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Agenzia Vista L'edizione degli Stati Generali dellaa Roma. 

ItalyMFA : Sottosegr @ManlioDS a #hychallenge: 'Transizione verso l'idrogeno è in atto grazie alla spinta del mercato: una sfi… - rafbarberio : Transizione energetica, Conte: “Più investimenti per la conversione green' - TernaSpA : RT @Ambrosetti_: #transizioneenergetica @EZanchini - Vice Presidente @Legambiente 'La transizione energetica è necessaria per combattere il… -