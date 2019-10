Mulè | entro fine anno nascerà la “nuova” Forza Italia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Onorevole Giorgioè già sul piede di guerra contro una manovra appena licenziata dal governo giallorosso. “L'e glini conoscerla fragilità di una manovra che mortifica le imprese, i lavoratori, gli autonomi, che tradisce gli impegni presi e che porterà questo Paese verso una decrescita totalmente infelice. Non solo. Con le misure previste con la deroga al codice della privacy che consente all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di entrare nei conti correnti in maniera preventiva, significa spiare la vita delle persone, quindi un altro passo che ci porta di fronte a un baratro verso il quale invito tutti nel cdestra a fare una seria riflessione perché siamo davanti a un pericolo davvero enorme. Fi si opporrà a questo disegno criminoso per lo sviluppo di questo Paese".Perché Fi sabato sarà in piazza a Roma?“Come ha spiegato ...

