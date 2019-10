Aw Lab presenta la più grande caccia al tesoro in Italia | nasce Sneaker Hunt

Fonte : sportfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Aw Labla piùalmai ideata inAW LAB, un’incredibilealorganizzata su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa inedita che permetterà a tutti gli appassionati dis di mettersi in gioco per ottenere in premio i modelli di più cool del momento e le esclusive più attese. Per partecipare basterà scaricare l’app AW LAB, collezionare i “PIN” presenti nella mappa della propria città e scoprire dove si nascondono les più esclusive di Puma, Nike e adidas Originals. Un inseguimento lungo le strade cittadine ed una corsa contro il tempo che condurrà i migliori e più audaci verso lein palio. Puma, Nike e adidas Originals, i partner ufficiali di questo divertentegame, si mettono in gioco con i loro new styles ed alcune super anteprime. Modelli da collezione estremamente ...

Vincenza_Lab : RT @GruppoFICamera: #MANOVRA: @forza_italia PRESENTA LA MOZIONE ‘MENO TASSE, PIU’ SOLDI IN TASCA AI LAVORATORI’ per la riduzione del costo… - Vincenza_Lab : RT @GruppoFICamera: #MANOVRA: DOMANI alle ore 10.30 @forza_italia PRESENTA LA MOZIONE ‘MENO TASSE, PIU’ SOLDI IN TASCA AI LAVORATORI’ per l… - LAB_ArteBimbi : #agenda #famiglie #lavoro #bambini vi aspettiamo a #Mozzate Domenica 20/10/2019 Spazio Lab Coworking, via Santa… -