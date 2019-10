Al Bano Carrisi | il commento straziante a un fan | Romina Power? Fosse stato per

Mattino 5 - Romina Power e la pietra tombale su Al Bano Carrisi : "Non ci vedrete mai più insieme" : Fine dei giochi. Cala il sipario. Si spegne per sempre la luce su Al Bano Carrisi e Romina Power. L'ultima roboante conferma arriva direttamente da Romina, le cui anticipazioni al settimanale Nuovo sono state anticipate dal direttore, Riccardo Signoretti, nel corso dell'ultima puntata di Mattino 5:

Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020 : C'è il Festival in ballo... : Al Bano Carrisi dichiara di sentirsi molto amico di Amadeus, uno dei motivi per cui intenderebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020. Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di ...

Jasmine Carrisi : Sogno un duetto tra papà Al Bano e Sfera Ebbasta : Il nuovo numero di Oggi ha dedicato la copertina e una doppia intervista ad Al Bano e a Jasmine Carrisi, la prima nata dal rapporto del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso. La ragazza, per la prima volta, si mette a nudo e rivela sogni, ambizioni e rapporti familiari. Jasmine non ha ancora deciso cosa fare da grande: "Per adesso vorrei finire il liceo e poi studiare psicologia o marketing". La giovane, però, mostra di avere le ...

Forte Litigio in Casa AlBano Carrisi : le Ultime Novità! : Che cosa è accaduto in Casa Carrisi in queste ore? Come mai si parla di un fortissimo Litigio sfociato addirittura alle mani tra alcuni familiari del cantante di Cellino San Marco? Tutti i dettagli della querelle! L’evento accaduto in Casa di Albano, che ha sconvolto suo figlio! Yari Carrisi, figlio di Albano Carrisi e Romina Power, ha deciso di raccontare ai propri fans un evento accaduto in famiglia, che lo ha davvero sconvolto. Yari è ...

Al Bano Carrisi e Romina Power - parla il cantante : "Dopo la separazione ho fatto di tutto - ma..." : La saga di Al Bano Carrisi e Romina Power non dà segni di crisi. I due continuano a catalizzare curiosità e malelingue in egual misura. E non fanno nulla per evitarlo, perché ogni loro dichiarazione sulla coppia diventa una notizia. L'ultima? Arriva dalle parole di Al affidate al settimanale Voi dir

“Schifosa - Bast***a”. Jasmine Carrisi - orrore contro la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano : Non c’è pace per Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato una foto che la ritrae seduta sul divano e vestita con un elegante abito rosso. Non è la prima volta che la figlia della coppia viene criticata dagli haters. Solo lo scorso mese mamma Loredana era intervenuta per difendere Jasmine e chiedere di avere più rispetto per una ragazza così giovane che non ha nessuna ...

Chi è Romina Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina : Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia Al Bano e Romina. Classe 1987, la piccola di casa Carrisi – Power ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre. Quando i due genitori, la coppia più bella d’Italia, divorziarono, Romina Jr aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, ...

AlBano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura