Pallavolo – Serie A1 Femminile | anticipo 10ª giornata | l’Imoco asfalta Brescia 0-3 al

Pallavolo – Serie A1 Femminile : domani si gioca Brescia-Imoco - anticipo della 10ª giornata : La gara, che si sarebbe dovuta disputare l’8 dicembre, è stata anticipato per l’impegno delle Pantere tricolori al Mondiale per Club Scenderanno in campo mercoledì sera Banca Valsabbina Millenium Brescia e Imoco Volley Conegliano, due delle squadre in vetta alla classifica del Campionato di Serie A1 Femminile in virtù delle rispettive vittorie nella giornata inaugurale contro Caserta e Monza. Al PalaGeorge, infatti, si ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : buona la prima per Savino Del Bene e Igor : Campionato di Serie A1 femminile: la Savino Del Bene vince la battaglia del PalaRadi, la Igor passa a Cuneo. Zanetti e Il Bisonte, che inizio. Banca Valsabbina e Reale Mutua, partenza ok Una domenica speciale, quella vissuta dal Campionato di Serie A1 femminile. Non solo perché era la prima della stagione e portava con sé grande curiosità rispetto al livello tecnico delle 14 squadre ai nastri di partenza; ma anche e soprattutto per il ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : l’Imoco comincia con una vittoria - stesa la Saugella Monza 3-0 all’esordio : Le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano si impongono agevolmente sulla Saugella Monza davanti a quasi 5000 spettatori del PalaVerde Inizia con il piede giusto la stagione delle Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano, che davanti ai 4703 spettatori del PalaVerde superano per 3-0 la Saugella Monza. Pubblico in festa ad inizio gara, sulle note dell’inno della Lega Pallavolo cantato da Elio ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai cede al Sassuolo - le azzurre però conquistano un punto : Le ragazze di coach Bellano cedono con il risultato di 3-2 al Sassuolo, che si impone così al Centro Federale Pavesi Esordio casalingo agrodolce per il Club Italia Crai che nella prima partita al Centro Federale Pavesi della Stagione cede per 2-3 (22-25, 25-19, 18-25, 25-23, 10-15) alla Green Warriors Sassuolo. Il buon gioco e l’ottima prova di carattere non sono bastate per conquistare la vittoria contro un’avversaria in grado di ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : domani scatta il campionato - si comincia con Imoco-Saugella : Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della prima giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di Massimo Dagioni Partirà con la sfida tra Imoco Volley Conegliano e Saugella Monza il 75° campionato di Serie A1 Femminile. Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della 1^ giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di ...

Presentata la squadra di Pallavolo maschile Ceramica Scarabeo Civita Castellana - serie B : Il nuovo progetto della Junior Volley Civita per mirare in alto Civita Castellana – In attesa del 19 ottobre che

Pallavolo – Serie A2 Femminile : scatta il campionato con la prima giornata - Club Italia Crai impegnato a Olbia : La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia La prima giornata del campionato di A2 vedrà le ragazze del Club Italia Crai impegnate sul campo del Volley Hermaea Olbia domenica pomeriggio alle 16. La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia. Le ragazze allenate dal tecnico federale Massimo Bellano, per il terzo anno alla guida della squadra, ...

Pallavolo – Serie A Femminile : presentata la stagione 2019-20 a Milano - omaggiata Francesca Piccinini : La Serie A Femminile si presenta a Milano. I trofei della stagione 2019-20, l’omaggio a Francesca Piccinini e l’inno di Elio e le Storie Tese Si è conclusa con il primo ascolto de “La partita di vollèy”, l’inno della Serie A Femminile scritto, cantato e suonato da Elio e le Storie Tese, la Presentazione dei Campionati della stagione 2019-20. L’evento, che si è tenuto a Milano, nella sede centrale del ...