LIVE Armenia-Italia 0-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Cutrone guida

(Di lunedì 14 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:20 Sarà assente Moise Kean: l’attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l’Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. 18:15 I favori del pronostico per il match odierno pendono sicuramente dalla parte dell’, ma la sfida è da prendere con le pinze perché le insidie sono sempre dietro l’angolo, così come la pressione che non è mai facile da gestire per calciatori così giovani. 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Qual. Euro U21: #ArmeniaItalia LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali: Cutrone con Scamacca, out Pinamonti - cmdotcom : Qual. Euro U21: #ArmeniaItalia LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali: Cutrone con Scamacca, out Pinamonti… -