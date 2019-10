Francia-Turchia | 600 poliziotti e 1400 steward per una partita ad alta tensione

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una sfida ad alto rischio quella di oggi train programma allo Stade de France. Secondo quanto scrive Tuttosport, la Prefettura di Parigi ha raddoppiato la presenza delle forze dell’ordine rispetto ad un comune altro incontro di calcio. Proprio per la difficile situazione politica tradopo le critiche di Macron all’offensiva ordinata da Erdogan in Siria. Allo stadio saranno presenti 600. Accanto a lorosaranno incaricati di evitare un’eventuale invasione di campo. 4mila i tifosi turchi attesi allo stadio. L’incontro è decisivo per il gruppo H. In gioco c’è il primo posto e l’automatica qualificazione agli Europei 2020. A stemperare lasarà, in parte, la presenza in tribuna di Jean-Yves Le Drian, ministro per gli affari esteri, insieme al ministro turco dello sport e a quello della ...

