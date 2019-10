Philip Morris e Coldiretti | nuovo accordo | Italia primo produttore europeo di tabacco

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Grande entusiasmo da entrambi i fronti per il raggiuntotraa Cernobbio, unfinalizzato in occasione del Forum Internazionale dell'agricoltura e l'alimentazione. L'continuerà ad avere un ruolo da leader nella coltivazione e produzione di, grazie anche al sostegno di. L'si pone molti obiettivi, tra questi anche la creazione di prodotti ricavati dalche non faranno più fumo.hanno un piano d'azione che potrà estendersi fino al 2024, come si rileva dalle parole dell'amministratore delegatoMarco Hannappell e dal presidenteEttore Prandini Un ruolo da leader per l'L'riveste un ruolo leader in Europa nella produzione di. Solo laconsta di cinquantamila membri tra produttori e trasformatori e conta nella sua ...

