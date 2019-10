Uomini e Donne | Manuel Galiano | dopo Giulia Cavaglia con ‘lei’ | ex volto del programma

Uomini e Donne - Andrea : “Il papà di Natalia mi ha messo sotto torchio” : Andrea Zelletta di UeD: “Prima della convivenza con Natalia suo padre ha voluto conoscermi” Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Di Più. E in questa occasione l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di essere andato a convivere con la sua fidanzata Natalia Paragoni. Ma prima di fare questo passo, il ragazzo di origini tarantine ha svelato un piccolo retroscena. Di ...

Uomini e Donne News : Irene - silenzio rotto su Luigi. La verità sulla crisi : Uomini e Donne News, Luigi e Irene: la Capuano rompe il silenzio sulla situazione ‘delicata’ con Mastroianni. La confessione dell’ex corteggiatrice Da diversi giorni i fan di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia sbocciata a Uomini e Donne, si chiedono che cosa stia succedendo all’interno della relazione. In molti hanno sussurrato addirittura di una rottura […] L'articolo Uomini e Donne News: Irene, silenzio ...

Uomini e Donne : lascia lo studio in lacrime. È finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Uomini e Donne, è successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione del trono over. Dalle anticipazioni, svelate dal sito Il Vicolo delle News, emerge che tra Gemma Galgani e Jean Pierre è scattato un bacio durante un’uscita a Roma. Un bacio a stampo, ma considerando che fino a pochi giorni prima lui diceva di vederla solo come un’amica quel gesto deve essere sembrato un gran traguardo per la Galgani. Poco dopo, però, in studio, per la ...

Uomini e Donne - è ‘lei’ la nuova tronista? L’hanno avvistata da Maria De Filippi ed è famosa : A Uomini e Donne è finalmente andata in onda la puntata dell’addio al trono di Sara Tozzi. Si sapeva da tempo dalle anticipazioni, ma solo negli ultimi giorni il pubblico ha visto in tv il momento in cui Maria De Filippi le dà la parola e lei spiega le sue ragioni. “Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione – ha poi spiegato meglio Sara, ormai ex tronista, sulle pagine di UeD Magazine – Voglio precisare che ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Lacrime Amare per Riccardo Guarnieri! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che porta Riccardo ad abbandonare lo studio in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortemente Riccardo Guarnieri! Presso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia convivenza affrettata? Zelletta chiarisce : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono andati a convivere: la coppia si svela in un’intervista L’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sempre più forte. I due giovani, da poco usciti da Uomini e Donne, hanno fatto un importante passo, ossia quello di andare a vivere insieme. A parlare di questa […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Natalia convivenza affrettata? Zelletta chiarisce proviene da Gossip ...

Uomini e donne : Martina - del Grande Fratello - favorita come sostituta di Sara Tozzi : Dal giorno in cui Sara Tozzi ha annunciato la decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne, si è fatto un gran parlare della sua possibile sostituta. Vari nomi sono balzati alle cronache tra i quali, uno su tutti, fino a qualche giorno fa aveva i favori dei pronostici. La fortunata sembrava essere l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, anche se questa ipotesi non si è mai concretizzata nelle recenti registrazioni dedicate al Trono ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : scatta il bacio. Poi la doccia fredda in studio : Trono over di Uomini e Donne, le nuove anticipazioni sono davvero sorprendenti. Fornite come sempre dal sito Il Vicolo delle News riguardano Gemma Galgani ma non solo. Ma partiamo dalla dama per eccellenza, che nella puntata che ancora deve andare in onda ha stupito tutto il pubblico di Maria De Filippi dopo un’esterna con Jean Pierre, il corteggiatore con cui l’idillio fino a qualche tempo fa sembrava già finito. La conoscenza di Gemma e il ...

Uomini e donne - registrazione 11 ottobre : la Platano rifiuta il tarantino - lui in lacrime : Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio di Uomini e donne dopo il rifiuto di Ida. È successo durante la registrazione di ieri, 11 ottobre, ed è l'ennesimo colpo di scena del programma di Maria de Filippi. La dama ha detto di non amarlo più e lui, distrutto dalle sue parole, è andato via. Spoiler Uomini e donne, Ida e Riccardo non stanno più insieme: lei non lo ama La storia tra Ida e Riccardo sembrava senza fine, eppure, a quanto pare, da parte ...

Uomini e Donne - caos in studio. Insulti pesanti a Giulio Raselli : pubblico senza parole : Nonostante la bella esterna con Giulio Raselli in piscina, Irene non nasconde il proprio fastidio nei confronti del tronista che continua a snobbarla dando attenzioni a Veronica Burchielli che, al momento, è la corteggiatrice che gli piace di più. Nella puntata di oggi 11 ottobre, infatti, la corteggiatrice Veronica Burchielli, si dichiarerà ufficialmente per Alessandro Zarino. La scelta, arrivata dopo settimane dall’inizio del trono, è stata ...

Uomini e Donne - Svelata la Nuova Tronista! : Dopo l’abbandono di Sara Tozzi, la redazione di Uomini e Donne si è messa alla ricerca di una sostituta. A svelare il nome della Nuova possibile tronista ci ha pensato Alfonso Signorini sul suo settimanale Spy. Ecco di chi si tratta. La redazione di Uomini e Donne si è messa alla ricerca della Nuova tronista dopo il precoce abbandono del trono da parte di Sara Tozzi. In questi giorni sono circolati molti nomi della possibile sostituta che ...

Uomini e Donne - Giulia non si fida di Alessandro : "E' come se il bello della scuola volesse uscire con la ragazza normale..." (Video) : Nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 11 ottobre 2019, Giulia Quattrociocche ha espresso tutti i propri dubbi riguardo uno dei suoi corteggiatori, Alessandro.Secondo Giulia, Alessandro non è del tutto sincero nei suoi riguardi:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulia non si fida di Alessandro: "E' come se il bello della scuola volesse uscire con la ragazza normale..." (Video) pubblicato su Gossipblog.it 11 ottobre 2019 18:41.

Uomini e Donne - Veronica si dichiara per Alessandro. Giulio : "Mi girano i cogl****" (Video) : Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, venerdì 11 ottobre 2019, abbiamo assistito alla "scelta" di Veronica, la corteggiatrice che aveva intrapreso un percorso di conoscenza con entrambi i tronisti, Giulio Raselli e Alessandro Zarino.Veronica era stata scelta da entrambi i tronisti per una nuova esterna ma l'incontro con Alessandro si è praticamente svolto nel suo camerino nel quale il tronista ha esternato la propria delusione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...