Medicina estetica | al XXI° Congresso Agorà 2019 | le innovazioni e i trend di richieste

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unasempre più all’avanguardia e consolidata che, grazie anche agli elevati standard di sicurezza costantemente elevati ed affinati, non conosce crisi. Un settore quindi in continua crescita e sempre più rivolto ad un target variegato che si affida al Medico Estetico per ritrovare la propria forma di bellezza intesa non solo per rispondere ad un’esigenzama soprattutto per ritrovare il proprio benessere psico-fisico inteso come una migliore qualità di vita. L’aggiornamento annuale dell’Osservatorio Nazionale didei dati redatti dalla nostra Società Scientificaconferma ildi crescita già registrato nel 2018:che tendono sempre più verso un modello di bellezza naturale, armonico e sofisticato nel pieno rispetto di forme e volumi. Cresce l’avvicinamento al settore: +3,3% degli uomini e +16,2% delle donne rispetto al 2018, ...

LaIsaRinaldi : Selfie rassegnato. Volutamente con sole in faccia. È proprio che a un certo momento alcune parti della faccia cadon… - EsteticaCimino : #Agorà2019 ?? 10-12 Ottobre 2019 Oggi a Milano per il 21° Congresso Internazionale di Medicina Estetica, uno tra i… - mariamedestetic : ...e' da un po' che non dipingo!!!!????...trovare il tempo per ogni cosa?????? magari non dormendo più???????? @ Studio Medi… -