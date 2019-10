ATP Shanghai – Berrettini si ferma in semifinale | un super Zverev si impone in due set

DIRETTA/ Berrettini Zverev - risultato 0-0 - streaming video : si gioca! - ATP Shanghai - : DIRETTA Berrettini Zverev streaming video e tv, risultato live della seconda semifinale ATP Shanghai 2019. Matteo scende in campo con il tedesco.

ATP Shanghai – Medvedev è il primo finalista : Tsitsipas ko in due set : Medvedev in finale al torneo ATP di Shanghai: il greco Tsitsipas eliminato in due set E’ Medvedev il primo finalista del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tennista russo, numero 4 del ranking ATP ha eliminato questa mattina il rivale greco Tsitsipas in due set. Medvedev ha trionfato ...

Tennis - ATP Shanghai 2019 : quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next Gen - non succedeva dal 1999 : Per la prima volta dal 1999 ci sono ben quattro semifinalisti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A Shanghai, infatti, i quattro Tennisti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte della Next Gen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che i quattro semifinalisti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteo Berrettini ha solo 23 anni e se la ...

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò una grande partita - riesco finalmente a giocare un tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...

ATP Shanghai : Berrettini in semifinale contro Zverev - la top 10 è vicina : Continua a stupire Matteo Berrettini che nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, ha battuto in due set Dominic Thiem nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai. Domani in semifinale se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. uscito vincente dal suo quarto di finale contro Roger Federer. Matteo è il nuovo numero 1 italiano, le Finals non sono un miraggio Con il successo odierno Matteo Berrettini compie un ulteriore balzo nei ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano trionfa e torna nei primi otto della Race per le ATP Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio! 6-4 SERVIZIO E DRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Semifinale per il romano che torna tra i primi otto della Race e affronterà Sascha Zverev! A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non ...

ATP Shanghai – Berrettini Show! Thiem eliminato in due set : l’azzurro in semifinale : Berrettini in semifinale al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro elimina in due set Thiem Che spettacolo Matteo Berrettini al torneo ATP di Shanghai: il tennista azzurro ha staccato il pass per la semifinale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Al termine di una tostissima battaglia, ...