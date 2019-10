Chi è Raffaele Volpi | il salviniano doc eletto presidente del Copasir

È morta l'attrice Ilaria Oc Chi ni : La compagna dello scrittore Raffaele La Capria aveva 85 anni : Sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria , ha vinto il David di Donatello per "Mine vaganti" di Ozpetek. Ilaria Occhini è morta nel pomeriggio di ieri. L’attrice italiana aveva 85 anni , ed era malata da tempo. Come ricorda La Nazione, era figlia di Barna Occhini , nonché nipote del conte Pier Ludovico, storico dell’arte, ma anche sindaco e podestà di Arezzo, e infine, Senatore del Regno fra la prima e la seconda guerra mondiale. ...

A me nessuno ha Chiesto scusa! Raffaele Sollecito attacca i pm : Raffaele Sollecito racconta il prezzo che deve ancora pagare per essere stato accusato insieme ad Amanda Knox dell'omicidio di Meredith Kercher, nonostante l'assoluzione. "Ci siamo messaggiati ultimamente e mi aveva detto che sarebbe venuta in Italia per questo convegno. Non ho però intenzione di incontrarla né di chiamarla". Raffale Sollecito, raggiunto telefonicamente da Le Iene, che hanno pubblicato l'audio integrale ...