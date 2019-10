Aeronautica Militare | volo sanitario urgente da Alghero a Roma per neonata di un giorno

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ultime ore di maltempo - poi migliora ovunque in vista del weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani, e fino al 15 ottobre 2019. Oggi al Nord nuvolosità in rapido aumento a iniziare dal settore occidentale con piogge dapprima deboli e isolate in graduale intensificazione nel corso della giornata e in estensione a tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna dove risulteranno isolate e sporadiche; dalla sera tendenza a miglioramento con attenuazione della ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ultime ore di maltempo - poi migliora ovunque in vista del weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani, e fino al 15 ottobre 2019. Oggi al Nord nuvolosità in rapido aumento a iniziare dal settore occidentale con piogge dapprima deboli e isolate in graduale intensificazione nel corso della giornata e in estensione a tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna dove risulteranno isolate e sporadiche; dalla sera tendenza a miglioramento con attenuazione della ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a lunedì 14 ottobre : ancora instabilità - sereno verso il fine settimana [DETTAGLI] : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni sull’Italia. Giovedì 10 ottobre : Al nord residui annuvolamenti al mattino su Emilia Romagna e qualche passaggio nuvoloso a ridosso dell’arco alpino mentre prevale il sereno sulle restanti aree a parte il temporaneo transito di estese velature sulle regioni occidentali. Al centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull’isola; nubi sparse, localmente compatte, ...

Aeronautica Militare - Sardegna : trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 3 anni : Un aereo Falcon 900, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di tre anni bisognosa di cure urgenti. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato della bimba insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA), ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora instabilità nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 14 ottobre 2019. Oggi al nord condizioni di bel tempo salvo una temporanea nuvolosità al mattino sulle aree prealpine e sulla pianura veneta e dalla serata anche su Liguria e basso Piemonte. Nella notte e al primo mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti, specie sulla Pianura padana inferiore. Al centro e Sardegna: residui annuvolamenti sparsi mattutini ...

Previsioni Meteo : il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 13 ottobre [MAPPE e DETTAGLI] : Le Previsioni Meteo da oggi e fino al 13 ottobre 2019: di seguito il bollettino dell’Aeronautica Militare. Le Previsioni Meteo per oggi 7 ottobre 2019 Oggi al Nord iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su Liguria, Piemonte centro-meridionale, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige; tendenza a rapida attenuazione della ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 12 ottobre [MAPPE e DETTAGLI] : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di oggi, domani, e per i prossimi giorni. Oggi al Nord inizialmente poche nubi sul settore, ma tendenza nel corso del giorno a un rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori alpini e in estensione alle restanti zone. Nella prima parte del giorno qualche isolata e debole pioviggine su pianure lombarde, emiliane e venete. Dal pomeriggio le nubi si faranno più ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizio settimana all’insegna del maltempo. Il bollettino fino a venerdì 11 Ottobre : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per dopodomani e per i quattro giorni successivi in Italia. Lunedì 7 Ottobre Nord: cielo molto nuvoloso o coperto al primo mattino con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove potranno essere anche intensi. Rapido diradamento della nuvolosità già dalla seconda parte della mattinata, con il cielo che dal tardo mattino diverrà sereno o ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : un weekend di maltempo al Sud - domani anche al Nord : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia. Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni. Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, ...

Meteo Ottobre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Italia divisa tra sole e maltempo nelle prossime due settimane : La prima ondata di freddo della stagione ha abbassato le temperature sulla nostra penisola, con diffusi valori ad una sola cifra. Negli ultimi giorni, il maltempo ha interessato tutta l’Italia, iniziando dalle regioni settentrionali fino a coinvolgere anche il Sud. Per le prossime due settimane, sembra che il maltempo continuerà ad alternarsi a giornate di tempo bello e soleggiato. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : weekend con piogge e rovesci sparsi - il bollettino fino al 10 ottobre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, per domani, e per i prossimi giorni, fino al 10 ottobre 2019. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso per nubi in prevenza medio-alte stratiformi, che dai settori alpini e prealpini si estenderanno verso sud; dal pomeriggio nubi compatte sulla Liguria ed a ridosso dei versanti nord delle aree di confine alpine determineranno locali precipitazioni. Centro e Sardegna: sereno o ...

Avviso dell'Aeronautica Militare : domani forti temporali e venti di burrasca al centro-sud : La perturbazione giunta oggi sull'Italia continuerà ad apportare forte maltempo nella giornata di domani, colpendo in particolar modo il centro-sud, con piogge e temporali anche di forte...

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : dai forti temporali alle ampie schiarite - il bollettino fino all’8 ottobre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino all’8 ottobre 2019. Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto su nord ovest, Lombardia, Emilia e sui settori montuosi e pedemontani del triveneto con nuvolosità in rapida estensione alle restanti aree; alla nuvolosità saranno associate precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno risultare di forte intensità su Liguria centro ...

‘Miracolo’ dell’Aeronautica Militare : uomo in pericolo di vita portato in volo dalla Puglia a Roma - gli organi sono arrivati dalla Calabria : Si è concluso da poche ore il soccorso aereo richiesto oggi alla sala operativa dell’Aeronautica Militare per salvare la vita ad un uomo pugliese di 45 anni. Il trasporto del paziente è stato preceduto da un altro intervento urgente, già alle prime ore dell’alba, per consentire il trasporto di un organo dalla Calabria a Roma. Entrambe le missioni aeree sono state effettuate con un Falcon 50, velivolo in servizio d’allarme del 31° Stormo di ...