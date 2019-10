Rifiuti | traffico illecito tra Lombardia | Campania e Calabria | carabinieri arrestano 11

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Lo smaltimento illegale diin capannoni dismessi del Nord e una cava in, che ha portato all’arresto di 11 persone, ha creato discariche abusive per oltre 14mila tonnellate didi ogni natura: il volume complessivo di illeciti profitti è stato stimato in oltre 1.700.000 euro con riferimento all’anno 2018. I profitti illeciti poi, transitati presso i conti delle società coinvolte ed apparentemente riconducibili a prestazioni nel settore deivenivano ‘drenatì attraverso significativi prelevamenti in contante e ricariche su carte postepay utilizzate ad hoc, evitando cosi la tracciabilità dei flussi di denaro. Grazie all’opera di ‘raccordò condotta dalla Dda di Milano, singoli e diversi fascicoli penali relativi ad episodi di abbandoni o discariche diin tutto il nord Italia sono stati analizzati in maniera unitaria e ne è stata individuata ...

_Carabinieri_ : I #Carabinieri Forestali hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, raccolti in nu… - Corriere : Il traffico di rifiuti è meglio di quello della droga: 690 roghi in 3 anni. Ecco perché - Daniele_Manca : Il traffico di rifiuti è meglio della droga: 690 roghi in 3 anni. Ecco perché, @M_gabanelli @DataroomCorsera… -