Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019)per idell’assessore M5s al Bilancio Gianniche in due anni ha speso 19mila e 618per “viaggi e missioni”. Il resoconto dell’uso dei fondi pubblici da parte di ogni esponente della giunta di Virginia Raggi è pubblicato periodicamente sul sito del Campidoglio. Il grillino, originario di Pietrasanta e residente a Camaiore (Lucca), tra febbraio e giugno di quest’anno ha dichiarato di aver speso 8mila e 586in spostamenti. A cui bisogna sommare gli 11 mila del 2018. L’assessore, dopo la pubblicazione della notizia, ha deciso di replicare su Facebook: “Quando tocchi grandi interessi”, si legge in un post della sera del 5 ottobre, “quando cerchi di risanare i bilanci e le società partecipate diCapitale, che per decenni hanno fatto da bancomat alla politica, arrivano puntuali gli ...

MPenikas : FQ: Roma, polemiche per i rimborsi auto dell’assessore M5s Lemmetti: “20mila euro in due anni”. Lui: “Tutto regola… - TutteLeNotizie : Roma, polemiche per i rimborsi auto dell’assessore M5s Lemmetti: “20mila euro in due anni… - divorex82 : RT @Stefano173456: Ieri sera ero a cena con degli amici umbri. Uno di loro vissuto a Roma dal 2000 al 2012 nel weekend scorso è tornato nel… -