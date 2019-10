Marotta | “Siamo professionisti Oggi sono all’Inter e sono contento di esserlo”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Tra poco inizierà il derby d’Italia tra Inter e Juve. Ai microfoni di Sky è intervenuto l’ad dell’Inter. Come vive Conte l’attesa della partita? “E’ il Conte normalissimo del prepartita. Caricato al massimo. E’ una partita importante non per la classifica ma perché è un esame per noi, dopo un ruolino di marcia del tutto inaspettato e molto positivo. Ci darà indicazioni importanti”.all’Inter ePer lei è un po’ una rivalsa? “Assolutamente no. Siamo deidi esserlo, di quello che ho trovato. E’ un altro capitolo, un’altra storia, piena di adrenalina e di motivazioni. È una partita importante e siamo contenti che ci sia una cornice così. Mi auguro di fare bene” La storia non si può cancellare “Sappiamo che è favorita la Juve, ma noi contiamo sulle nostre forze e le nostre capacità. Vogliamo continuare ...

