Appello congiunto Di Maio | Stop annunci Orlando | No ultimatum | né da

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un mese dopo il giuramento del Conte 2, emergono problemi analoghi al Conte 1. Ultime in ordine di tempo sono le interviste di Matteo Renzi alla Stampa, che preme perché la manovra stanzi più soldi per misure di sviluppo dell’economia, e di Roberto Speranza alla Repubblica, che chiede l’abolizione del superticket. A stretto giro, arrivano due appelli analoghi, dal capo politico M5S Luigi Die dal vicesegretario Pd Andrea. “Stamattina, come tante altre volte, sui giornali leggo troppi. Questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste cheano qualcosa” afferma Luigi Di, a margine di una visita alla Novamont di Terni. “Facciamo e poi diciamolo, vale per tutti gli argomenti. Stiamo lavorando alla legge di bilancio? Scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi ...

