Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019)– Ilsi prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo non arrivano buonesul fronte infortuni. Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Matteoè stato sottoposto stamani ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare ai flessori della coscia destra incorso al termine dell’allenamento di ieri. È stata riscontrata una lesione al bicipite femorale di lieve entità la cui evoluzione sarà controllata nei prossimi giorni. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso.L'articoloper il: ilCalcioWeb.

CalcioWeb : Infortunio #Darmian, brutte notizie per il Parma: il comunicato - Noovyis : (Parma, infortunio per Darmian: c’è lesione) Playhitmusic - - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - Infortunio per #Darmian: c'è lesione, il comunicato del #Parma Salta il Toro, i tempi di recupero ? https://t.… -