Redmi Note 8T in arrivo a ottobre? Ecco le prime indiscrezioni

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Xiaomi sta davvero invadendo il mercato con i suoi smartphone e l’arrivo in Italia del nuovo Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne è la conferma. Pur promettendo prestazioni davvero ottime, quest’ultimo si colloca nella fascia leggi di più...

Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4 - Redmi 6 Pro - OnePlus 5 e 5T - LG V30 e Galaxy Tab S5e : Se utilizzate un dispositivo relativamente datato potete optare per le ROM personalizzate basate su Android 10 che hanno iniziato a comparire in tutti i forum di XDA. Gli ultimi dispositivi che ricevono aggiornamenti non ufficiali di Android 10 includono Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Samsung Galaxy Tab S5e. L'articolo Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Galaxy ...

Redmi Note 8 Pro in versione 6-64 GB è acquistabile in esclusiva sullo store ufficiale (pochi pezzi disponibili) : Redmi Note 8 Pro, nel taglio di memoria base 6-64 GB, è subito disponibile in stock limitato, in esclusiva sullo store ufficiale mi.com, al prezzo di 259,90. L'articolo Redmi Note 8 Pro in versione 6-64 GB è acquistabile in esclusiva sullo store ufficiale (pochi pezzi disponibili) proviene da TuttoAndroid.

Sarà Redmi Note 8 Pro la star del decimo Mi Store - che aprirà il 5 ottobre a Rozzano : Sarà Rozzano, in provincia di Milano, la sede del decimo Mi Store, che Sarà inaugurato il 5 ottobre e avrà Redmi Note 8 Pro come ospite d'onore. L'articolo Sarà Redmi Note 8 Pro la star del decimo Mi Store, che aprirà il 5 ottobre a Rozzano proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8 Pro in Italia dal 26 settembre a 260 euro con fotocamera da 64 Megapixel : Redmi Note 8 Pro è il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi che arriva in commercio in Italia con un prezzo di 259,90 euro, in cambio di quali offre 6 Gigabyte di memoria RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione. Per chi non si accontenta, a ottobre esordirà la versione al top di gamma con 128 Gigabyte di spazio d’archiviazione, al prezzo di 299,90 euro. Le carte in regola per conquistare la fascia di mercato compresa fra 200 e ...

Redmi Note 8 Pro approda ufficialmente in Italia! : Dopo aver debuttato nel mercato cinese, Xiaomi annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo Redmi Note 8 Pro al prezzo di €299,90. L’ottava generazione della serie Redmi è il primo a montare una fotocamera da 64MP. Il nuovo dispositivo è dotato di una configurazione quadrupla con un potente sistema di raffreddamento LiquidCool, che lo rende un compagno ideale per i fotografi, i gamer e chiunque sia alla ricerca di un’esperienza accessibile e ...

Redmi Note 8 Pro arriva ufficialmente in Italia a un prezzo niente male : Redmi Note 8 Pro arriva ufficialmente in Italia con SoC MediaTek Helio G90T, quadrupla fotocamera posteriore e prezzi che partono da 259,90 euro. L'articolo Redmi Note 8 Pro arriva ufficialmente in Italia a un prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.

In arrivo una versione potenziata di Redmi Note 8 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria : Grazie al database del TENAA abbiamo scoperto una nuova versione di Redmi Note 8 caratterizzata da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata L'articolo In arrivo una versione potenziata di Redmi Note 8 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 è l’offerta Tech della settimana di Esselunga : Esselunga lancia la nuova offerta Tech, che questa settimana vede come protagonista Redmi Note 7, uno dei best seller del 2019. L'articolo Redmi Note 7 è l’offerta Tech della settimana di Esselunga proviene da TuttoAndroid.

Le prime ROM custom con Android 10 sbarcano su Redmi Note 7 Pro - Xiaomi Mi A1 e Nexus 5X : Continua ad allungarsi l'elenco di smartphone per i quali sono disponibili ROM custom basate su Android 10. Ecco gli ultimi modelli aggiunti L'articolo Le prime ROM custom con Android 10 sbarcano su Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi A1 e Nexus 5X proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G al top per ricarica rapida - intanto spuntano i prezzi europei di Redmi Note 8 Pro : Xiaomi Mi 9 Pro 5G sarà dotato di un sistema di ricarica rapida da riferimento, nel frattempo ecco i probabili prezzi europei di Redmi Note 8 Pro. L'articolo Xiaomi Mi 9 Pro 5G al top per ricarica rapida, intanto spuntano i prezzi europei di Redmi Note 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Anche per Redmi Note 7 - Lenovo ZUK Z2 Plus - Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 : La community che ruota attorno al colosso di Mountain View si è già messa all'opera e sono diverse le ROM custom basate su Android 10 L'articolo Anche per Redmi Note 7, Lenovo ZUK Z2 Plus, Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8 : migliori cover e pellicole di vetro : Sulle orme del suo predecessore Redmi Note 7, il nuovo Redmi Note 8 si candida ad essere un nuovo best buy di questo 2019. Con un pannello IPS in risoluzione FHD+ da 6.3″, il rapporto leggi di più...

Xiaomi registra due curiosi marchi e si prepara a lanciare i Redmi Note 8 globali : Con un posto sulla propria pagina Facebook Xiaomi annuncia l'imminente arrivo di Redmi Note 8. Nel frattempo registra due nuovi marchi per nuovi prodotti. L'articolo Xiaomi registra due curiosi marchi e si prepara a lanciare i Redmi Note 8 globali proviene da TuttoAndroid.