X Factor 13 si trasferisce a Monza per i Live e sfratta il volley dalla Candy Aren

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sembra essere una questione di ore l’ufficialità: idi X13 si terranno allaa di. Dopo la dichiarazione di inagibilità e il sequestro del teatro Ciak di Milano, il talent di Sky è infatti alla ricerca di una nuova location ed è corsa contro il tempo per trovarla, dal momento che le puntate in diretta prendono il via il 24 ottobre e c’è da allestire tutta la scena. Come riferisce il Corriere della Sera, la location prescelta al momento è laa di via Stucchi a: la trattativa tra la società Veroche ha in gestione il palazzetto, la Freemantle che produce la trasmissione e il Comune didovrebbe essere ormai prossima alla chiusura. Certo non è un’operazione semplice dal momento che il Consorzio Veroconta due squadre di pallavolo, una maschile in Superlega e una femminile, la Saugella, in A1, e il calendario ...

