Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019)23 SETTEMBREORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; ANCORA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE. RICORDIAMO, INFINE, CHE A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA LA VIA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-09-2019 - InfoAtac : #info #atac - Rete bus est - Ripristinata la viabilità in via Casilina 1521, per fine lavori, le linee 058 e 556 ri… -