Calcio : striscione per Speziale omicida Raciti - M5S ‘il Palermo prenda provvedimenti’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Lo striscione comparso a Palermo e inneggiante all’omicida dell’ispettore Raciti, ucciso a Catania nel 2007 durante il derby, è vergognoso. Esprimiamo solidarietà alla famiglia Raciti ancora una volta offesa nella memoria del loro congiunto e, oltre a ringraziare sempre le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro, auspichiamo che la nuova proprietà del club rosanero prenda ...

Calcio : vedova Raciti - 'dispiaciuta per striscione ultras - Stato non abbassi mai guardia' (2) : (AdnKronos) - "Ci sono stati dei processi che sono durati sei anni - dice ancora Marisa Raciti - il percorso di giustizia è Stato fatto. E' Stato chiarito tutto e ognuno si assume le proprie responsabilità". Ma poi aggiunge: "La cosa., comunque, mi lascia indifferente. Dopo quello che è successo son

Calcio : vedova Raciti - ‘dispiaciuta per striscione ultras - Stato non abbassi mai guardia’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Sono dispiaciuta per questo striscione che inneggia alla liberazione di Antonino Speziale, ma non amareggiata. Mi amareggia molto di più che mio marito non sia più tornato a casa…”. A parlare con l’Adnkronos è Marisa Grasso Raciti, la vedova di Filippo Raciti, il poliziotto ucciso durante gli scontri tra tifosi nel derby Catania-Palermo, il 2 febbraio 2017. Ieri sera, dopo la ...

