Bomba d' acqua su Napoli | allagamenti e voragini da Pianura al centro storico

Maltempo in Sicilia - Bomba d'acqua a Leonforte VIDEO : Maltempo in Sicilia, bomba d'acqua a Leonforte VIDEO. Allerta gialla della Protezione Civile della Sicilia

Maltempo - Bomba d'acqua : emergenza rientrata a Pozzallo : In meno di tre ore emergenza rientrata a Pozzallo dove una bomba d'acqua si è abbattuta all'ora di pranzo, provocando allagamenti

Bomba d'acqua su Vittoria e Pozzallo : La Bomba d'acqua che si è abbattuta in territorio di Vittoria ha fatto registrare dalle 13.30 di oggi numerose richieste di intervento

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : Bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Bomba d'acqua a Roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

Maltempo Sicilia - Bomba d’acqua nel Messinese : strade allegate - vigili del fuoco in azione [FOTO] : Il Maltempo sta interessando la Sicilia: forti piogge sopratutto nel Messinese. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena (Messina) stanno operando nel territorio di Capo D’Orlando in soccorso alla popolazione colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si registrano feriti. Il violento acquazzone ha causato danni e allagamenti al ...

Nubifragio in Sardegna - Bomba d’acqua su Cagliari e provincia : strade allagate e disagi : Un violento acquazzone si sta abbattendo sulla Sardegna. Le aree maggiormente colpite dalla pioggia, accompagnata da raffiche di vento, è quella di Cagliari e provincia, dove si registrano allagamenti, strade chiuse alla circolazione e alberi caduti. Tra le aree più a rischio ci sono Pirri e Quartu Sant'Elena.Continua a leggere

Incendi in Amazzonia - arrivano i ‘supereroi’ : il Canada offre i propri Bombardieri d’acqua e 15 milioni : Il premier canadese, Justin Trudeau, ha offerto al Brasile e alla Bolivia i bombardieri d’acqua e 15 milioni di dollari per spegnere gli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia. Al G7 il capo del governo canadese, nonostante il clima di forte tensione con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che “le persone in tutto il mondo sono scioccate e devastate nel vedere l’Amazzonia avvolta dalle ...

Bomba d'acqua sull'aquilano - black aut elettrici ed allagamenti in città e disagi nella viabilità : L'Aquila - Una pioggia torrenziale ha provocato allagamenti e sbalzi di tensione della corrente elettrica che in qualche caso ha causato black out elettrici. Nel capoluogo si sono verificati allagamenti in via Vicentini, nella zona di piazza d'Armi e nel megaparcheggio di Collemaggio. In conseguenza dell'ondata di maltempo il traffico sta subendo forti rallentamenti, sulla A24 tra le stazioni di Tornimparte (L'Aquila) e Valle ...

Maltempo - Lombardia : vento e Bomba acqua : 10.06 Danni e disagi per il Maltempo in alcune zone della Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alberi. Una bomba d'acqua,accompagnata da forti raffiche di vento, ha investito Lodi, mentre una frana incombe in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove 20 persone sono state evacuate.

Torino - Bomba d’acqua : alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Allerta gialla per le prossime ore : Violenta bomba d'acqua a Chieri, in provincia di Torino, dove è bastata appena un'ora di pioggia torrenziale per mettere in ginocchio la città: una tempesta di grandine, acqua e vento che ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi. Resta anche per le prossime ore l'Allerta gialla su numerose zone del Piemonte.Continua a leggere

Maltempo - Bomba d’acqua nel Vicentino : fango invade Piovene Rocchette. FOTO : Maltempo, bomba d’acqua nel Vicentino: fango invade Piovene Rocchette. FOTO Un fiume di detriti, dopo la forte pioggia caduta sul monte Summano, ha invaso le strade del paese. Alcune persone sono rimaste bloccate dentro casa e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Temporali e grandinate in tutta la ...

Bomba d'acqua Vicenza/ Video - fiume di fango e detriti : case isolate per il maltempo : Bomba d'acqua Vicenza: Video, fiume di fango e detriti e le case restano isolate per il maltempo. Tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Maltempo Veneto - Bomba d’acqua - grandinate e colate di fango nel Vicentino : gente soccorsa in casa [FOTO e VIDEO] : Forte Maltempo nel Vicentino. Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume di detriti che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case. Gli occupanti anziani delle abitazioni sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano ...