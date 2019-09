Al via la nuova serie Disney live action | si chiama Bia

Tasse - accordo tra Conte e Di Maio"via a nuova politica alimentare" : Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu Segui su affaritaliani.it

Umbria - c'è il via libera degli iscritti M5s all'accordo col Pd : "Inizia nuova era" : Un sì molto meno netto rispetto a quello con cui gli iscritti al M5s avevano dato il via libera alla nascita del governo...

Piazzapulita - al via la nuova stagione del talk di Riccardo Formigli : ci sarà anche la figlia di David Rossi nel ruolo di inviata : Debutterà domani, 19 settembre, su La7 la nona edizione di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli ha deciso di arruolare nella propria squadra Carolina Orlandi. Stiamo parlando della ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte di David Rossi, marito di sua madre, Antonella Tognazzi. La misteriosa scomparsa dell’ex capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena è stata trattata per mesi da Le Iene e, ...

La figlia di David Rossi è una nuova inviata di Piazzapulita : Carolina Orlandi, la ragazza che da anni lotta per scoprire la verità sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps...

PiazzaPulita - la nuova inviata di Corrado Formigli è la figlia di David Rossi : Ci sarà una nuova inviata nella redazione di PiazzaPulita, la trasmissione di Corrado Formigli che torna domani 19 settembre su La7. Si tratta di Carolina Orlandi, la ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps, David Rossi, che era il mari

via libera dell’Europarlamento a Lagarde nuova presidente Bce. No di FdI - M5s s’è astenuto : Christine Lagarde ha avuto oggi a Strasburgo l'approvazione, con voto segreto, da parte della plenaria del Parlamento europeo per essere la prossima presidente della Bce. Nella votazione della raccomandazione del Parlamento europeo che sostiene Lagarde per la successione a Mario Draghi dal prossimo primo novembre, hanno votato a favore 394 eurodeputati contro 206 e 49 astenuti. Quello dell'Assemblea di Strasburgo è un parere non vincolante ...

Renzi via dal Pd : "Costruiremo una nuova casa" : Il "senatore semplice" Renzi ha deciso di prendere la sua strada e l'ha fatto dopo aver avuto un ruolo decisivo nella formazione di questo nuovo Governo. L'ex segretario non ha mai digerito un ruolo da comprimario e adesso è pronto a guidare i suoi gruppi parlamentari in attesa delle prossime elezioni. L'addio è stato annunciato questa notte via social citando una frase di Robert Frost e una di Jovanotti. Poi, questa mattina ,la questione è ...

La Strada di Casa 2 - prima puntata : al via stasera la nuova stagione : Prende il via la seconda stagione della serie di Rai 1 con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.

Bce - Lagarde è la nuova presidente : via libera dal Parlamento europeo. M5s si astiene : Christine Lagarde è la nuova presidente della Banca centrale europea e il primo novembre succederà a Mario Draghi. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la sua nomina, con voto a scrutinio segreto: i sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle avevano annunciato l’astensione, confermando le perplessità ed il voto già espresso in commissione Econ (commissione per i problemi ...

Temptation Island Vip - anticipazioni Gabriele e Silvia : la nuova coppia dà già scandalo : anticipazioni Temptation Island Vip, confermata la presenza di Gabriele Pippo e Silvia Tirado tra le coppie Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono i due nuovi partecipanti di Temptation Island Vip 2 dopo l’abbandono di Ciro Petrone e Federica Caputo; non sappiamo se sostituiranno proprio loro due, visto che andrà via anche un’altra coppia di fidanzati, […] L'articolo Temptation Island Vip, anticipazioni Gabriele e Silvia: la nuova ...

Al via la nuova campagna di Esselunga : PIOLTELLO (MILANO) - Esselunga, catena della grande distribuzione al 100% italiana e che puo' contare su 158 negozi (tutti concentrati nel...

Domenica In - la nuova edizione con Mara Venier al via il 15 settembre su Rai 1 : Domenica 15 settembre ha inizio la nuova stagione di "Domenica In". Anche quest'anno il timone del noto contenitore Domenicale di Rai 1 sarà saldamente nelle mani di Mara Venier, una conduttrice che ormai ha legato indissolubilmente il suo nome a questa popolare trasmissione della Radiotelevisione Italiana. In termini di ascolti, l'esordio di questa edizione sarà facilitato dal fatto che il programma antagonista "Domenica Live", condotto da ...

Imane Fadil - rinviato il funerale : la famiglia chiede una nuova perizia sul corpo : Ennesimo colpo di scena nel caso sulla morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne considerata testimone chiave contro Silvio Berlusconi nel processo Ruby: la famiglia ha chiesto che venga rinviato il funerale affinché venga eseguita una nuova perizia sul suo corpo: "Risultati insoddisfacenti. Non crediamo sia morta per aplasia midollare".Continua a leggere

Al via la nuova serie Disney live action - si chiama Bia : Arriva Bia e vuole scalzare dal cuore dei fan le sue sorelle maggiori, Soy Luna e la famosissima Violetta, le altre due serie Disney precedentemente sbarcate in Italia e di grande successo presso i più giovani. Questo nuovo show internzionale arriva nel nostro paese dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Disney Channel e racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network. Il personaggio ...