Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 23 settembre 2019)Dea Domenica Live con l’ex,to fidanzato,Tambellini per raccontare la storia del presunto tradimento del ragazzo, che portò alla rottura della relazione, mentreera nella casa del Grande Fratello. «Non mi ha, c’èsolo un bacio con quella ragazza, lui me lo ha confessato. Non ho risposto alle telefonate diper due mesi, ho avuto un’altra relazione, stavo con Gennaro Lillio con cui poi ho rotto perché eravamo proprio su due pianeti diversi – diceDeche scoppia in lacrime, ricordando il periodo del presunto tradimento – quando ho risposto a un sms di, dopo due mesi, lui è salito in auto e da Lucca è venuto subito a Milano a parlarmi e portarmi le prove che le accuse a suo carico erano false». SecondoDe, quelle accuse sono state frutto di unmesso in atto ...

domenicalive : 'Non parlo più con mia sorella' Francesca De Andrè a #DomenicaLive - dasi8793 : Ho visto solo ora la clip su Giorgio e Francesca de Andrè. Io al gf l ho sempre giustificata. Il suo temperamento m… - infoitcultura : Francesca De André torna con Giorgio: «Non mi ha tradito, è stato un complotto organizzato da mia sorella» -