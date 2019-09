Domenica In | Gina Lollobrigida s’infuria | “Faccio quello che voglio!”

Gina Lollobrigida/ "Ex mi fece perdere i sensi e violentò - fu perfido…" - Domenica In - : Gina Lollobrigida a Domenica In: dalla violenza subita da ragazza al rapporto difficile con il figlio Mirko 'non ragiona più'.

Domenica In - Gina Lollobrigrida : "Io e la mia violenza sessuale - una sofferenza ancora viva oggi" : Una lunga intervista quella rilasciata da Gina Lollobrigida a Mara Venier, questo pomeriggio a Domenica In. Un'intervista fortemente voluta dalla stessa Gina per poter finalmente raccontare la verità su ciò che le sta accadendo in questi ultimi anni, ossia del suo "vero amico", come lo definisce lei, Andrea Piazzolla, il suo giovane collaboratore del quale tanto si era già parlato in passato poiché la famiglia di Gina, i figli e i nipoti in ...

Domenica In anticipazioni : Gina Lollobrigida torna da Mara Venier : anticipazioni Domenica In: ci sarà un’intervista speciale a Gina Lollobrigida Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica prossima, 15 settembre, Mara Venier tornerà al timone di Domenica In, forte del successo della scorsa stagione televisiva. La formula del programma resterà la stessa: tante interviste a colleghi e amici pronti a raccontarsi in modo generoso. Tra gli ospiti della prossima edizione del programma Domenicale di Rai1 ci ...

Domenica In - ricordate la figlia di Mara Venier? Ecco Elisabetta oggi : foto clamorosa in prima pagina : Tempo di confessioni per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, il programma di Rai 1 riconfermatissimo per la prossima stagione. Le confessioni viaggiano in un'intervista su oggi, che le dedica un ampio servizio nel quale Zia Mara parla del suo ruolo di madre: "Sì, sono stata una mamma