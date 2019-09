VIDEO Lewis Hamilton F1 | GP Singapore 2019 | “Potenzialmente non sembrava la pista delle

VIDEO Lewis Hamilton sfreccia sul monopattino - fa volare via il cellulare di uno spettatore : Lewis Hamilton sfrecciava sul monopattino nel paddock di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, a pochi istanti dall’inizio delle prove libere 1 ha rischiato di urtare un astante a cui ha fatto volare via il telefonino. Di seguito il VIDEO del curioso episodio. VIDEO Lewis Hamilton SUL monopattino, FA volare UN TELEFONINO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 - Lewis si stampa contro le barriere : Mercedes mezza distrutta [VIDEO] : Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta. mezza ...

VIDEO F1 - Lewis Hamilton lascia il marchio in Ungheria - la Ferrari fa da spettatrice : Il Gran Premio di Ungheria 2019 ha incoronato, per l’ennesima volta, un Lewis Hamilton stellare che ha saputo avere la meglio di un Max Verstappen sempre più ai piani alti delle classifiche. Il duello tra il portacolori della Mercedes e quello della Red Bull ha impreziosito la gara di Budapest, mentre tutti gli altri, Ferrari in primis, non hanno potuto che fare da spettatori. Le due Rosse sono giunte al traguardo con oltre un minuto di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Non temo la rimonta Red Bull - serve essere costanti” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019 con una condotta di gara impeccabile, ha stravolto la propria strategia per cercare di battere Max Verstappen e ci è riuscito grazie a un sorpasso micidiale a quattro giri dal termine dopo aver recuperato una ventina di secondi sull’alfiere della Red Bull. Il pilota della Mercedes si è comportato da vero Campione del Mondo, è tornato al successo dopo la battuta d’arresto in Germania e ha ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Qualifiche strane - ho perso feeling con la Mercedes” : Non può e non deve essere soddisfatto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico, leader della classifica iridata, non è riuscito a esprimere il meglio dalla propria Mercedes, venendo battuto dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dal compagno di team Valtteri Bottas. Un time-attack che non ha sorriso, come molti invece si aspettavano, all’asso ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...