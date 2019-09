Ragazzo scende dall’auto e fa dei gesti | poliziotto pensa che sta per estrarre una

Fonte : baritalianews

(Di sabato 21 settembre 2019) Un tragico errore quello di unche ha ucciso un sordomuto. Il tragico evento si è verificato nella città di Charlotte nella Carolina del Nord. Unha vistoreunche faceva stranie hato che stesse perla pistola, così ha sparato più di un colpo ferendolo mortalmente. Secondo quanto riferito dalilera alla guida della sua auto e non si era fermato all’alt della Polizia. Il giovane inseguito poi si è fermato e ha cercato di comunicare con ilnel linguaggio dei segni. Uno dei testimoni dell’omicidio è rimasto shoccato per quanto ha visto: “Si sta sparando su un sordo, su un portatore di handicap. Quello che è successo è assolutamente inaccettabile. Avrebbero dovuto essere abbastanza addestrati per rendersi conto che quella era una situazione completamente diversa”. Il ...

